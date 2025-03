Beeindruckende Reservenerweiterung und politische Unterstützung stärken die Position des Unternehmens als Schlüsselakteur in der heimischen Graphitproduktion für den EV-Markt

Graphite One macht kontinuierlich bedeutende Fortschritte beim Aufbau einer inländischen Graphit-Lieferkette, die mit den nationalen Prioritäten für kritische Mineralien übereinstimmt. Das Unternehmen verzeichnete am Freitag einen Schlusskurs von 0,69 USD und liegt damit fast 50% über dem Wert zu Jahresbeginn. Diese positive Entwicklung unterstreicht das wachsende Marktinteresse an dem strategisch wichtigen Graphitproduzenten.

Die Ressourcen- und Reserveschätzungen für das Graphite Creek Projekt in Alaska wurden aktualisiert, wobei sich die nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven verdreifacht haben. Diese Expansion verbessert das Potenzial des Projekts, die steigende Nachfrage nach Graphit zu decken, insbesondere im Bereich der Elektrofahrzeug-Batterien. Mit einem Abstand von nur 2,83% zum 52-Wochen-Hoch von 0,71 USD bewegt sich die Aktie nahe ihrem Jahreshöchststand, was das Vertrauen der Investoren in die Expansionsstrategie widerspiegelt.

Staatliche Unterstützung und politische Entwicklungen

Die US-Regierung demonstriert eine starke Unterstützung für die inländische Graphitproduktion. Am 20. März erließ Präsident Donald Trump eine Durchführungsverordnung mit dem Titel "Sofortmaßnahmen zur Steigerung der amerikanischen Mineralproduktion", die die strategische Bedeutung kritischer Mineralien wie Graphit hervorhebt. Die Verordnung ermöglicht schnellere Genehmigungsverfahren für Bergbauprojekte und stellt Finanzmittel durch Mechanismen wie den Defense Production Act und die Export-Import Bank bereit.

Graphite One profitiert bereits von dieser Politik und hat Zuschüsse sowie eine Absichtserklärung für eine bedeutende Finanzierung zur Entwicklung seiner US-basierten Lieferkette erhalten. Der signifikante Kursanstieg von mehr als 18% gegenüber dem 200-Tage-Durchschnitt deutet darauf hin, dass die Anleger die verbesserten Rahmenbedingungen positiv bewerten.

Internationale Handelsdynamik und Zukunftsaussichten

Die jüngsten internationalen Handelsmaßnahmen unterstreichen die Bedeutung der Sicherung von Graphitquellen außerhalb Chinas. Japans Entscheidung, einen vorläufigen Antidumping-Zoll von 95,2% auf Graphitelektroden aus China zu erheben, der ab dem 29. März gilt, verdeutlicht die weltweiten Bemühungen, die Graphit-Lieferketten zu diversifizieren. Diese Entwicklung bietet Unternehmen wie Graphite One die Chance, als alternative Lieferanten zu fungieren, um die internationale Nachfrage zu befriedigen.

Der integrierte Ansatz von Graphite One - vom Abbau in Graphite Creek bis zur Herstellung von Anodenmaterialien in Ohio - positioniert das Unternehmen als wichtigen Akteur bei der Verringerung der US-Abhängigkeit von ausländischem Graphit. Die Reservenerweiterung in Verbindung mit günstigen Regierungsrichtlinien und sich verändernden internationalen Handelsdynamiken verbessert die Aussichten im sich entwickelnden globalen Graphitmarkt. Die beeindruckende Kursentwicklung seit Jahresbeginn mit einem Plus von 49,13% und ein Abstand von mehr als 50% zum 52-Wochen-Tief unterstreichen das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens im strategisch wichtigen Markt für kritische Mineralien.

