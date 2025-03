Der schwedische Medizintechnikkonzern meldet Umsatzsteigerung trotz volatiler Börsenperformance und erhält wichtige FDA-Zulassung für neue Diagnostiktechnologie.

Arjo AB hat für Dienstag, den 29. April 2025, um 17:00 Uhr MESZ seine Jahreshauptversammlung in Glasklart, Dockplatsen 1, Malmö, Schweden, anberaumt. Aktionäre, die nicht persönlich teilnehmen können, haben die Möglichkeit, ihre Stimme per Briefwahl abzugeben. Die Anmeldeunterlagen und Briefwahlformulare sind auf der offiziellen Website des Unternehmens verfügbar. Die Aktie des schwedischen Medizintechnikkonzerns schloss am vergangenen Freitag bei 3,43 Euro und notiert damit rund 23 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 4,54 Euro, das Anfang April 2024 erreicht wurde.

Die Diagnostik-Sparte von Arjo, Huntleigh Healthcare, erhielt kürzlich die 510(k)-Zulassung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) für das Dawes-Redman CTG Analysis-System. Diese Genehmigung ermöglicht es Arjo, diese fetale Diagnostiklösung auf dem US-amerikanischen Markt anzubieten und damit seine Produktpalette zu erweitern.

Finanzielle Leistung und Personalveränderungen

Im Jahresbericht für Januar bis Dezember 2024 verzeichnete Arjo einen Anstieg des Nettoumsatzes um 3,8% auf 2.989 Millionen SEK im Vergleich zu 2.879 Millionen SEK im Vorjahr. Die Bruttomarge ging leicht von 45,3% auf 44,7% zurück. Das bereinigte EBITDA stieg um 6,5% auf 653 Millionen SEK, gegenüber 614 Millionen SEK im Vorjahr. Das Unternehmen schlug eine Dividende von 0,95 SEK pro Aktie vor, was einer Steigerung gegenüber 0,90 SEK im Vorjahr entspricht.

Personalveränderungen wurden ebenfalls bekannt gegeben: Christian Stentoft verlässt seine Position als President Global Sales & Service und scheidet aus dem Management-Team von Arjo aus. Das Unternehmen startete mit positiver Dynamik ins Jahr 2025, besonders in Schlüsselmärkten wie den USA und Großbritannien. Trotz des deutlichen Kursrückgangs von fast 23 Prozent im Jahresvergleich hat sich die Aktie seit ihrem 52-Wochen-Tief von 2,84 Euro vom November 2024 um mehr als 20 Prozent erholt. Diese Volatilität spiegelt sich auch im 30-Tage-Volatilitätsindex wider, der bei 25,46% liegt.

Arjo bleibt seinem Ziel verpflichtet, die Rentabilität zu steigern und seine globale Präsenz durch strategische Produktzulassungen auszubauen. Aktuell liegt der Aktienkurs mit etwa 7,65 Prozent unter dem 200-Tage-Durchschnitt, während er den 50-Tage-Durchschnitt um 2,19 Prozent übertrifft, was auf eine kurzfristige Stabilisierung nach der langfristigen Abwärtsbewegung hindeuten könnte.

