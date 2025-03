Die Torex Gold Resources-Aktie setzt ihren beeindruckenden Aufwärtstrend fort und verzeichnete am gestrigen Handelstag einen weiteren signifikanten Kursanstieg. Mit einem aktuellen Kurs von 24,90 Euro gehört das Papier des kanadischen Goldproduzenten derzeit zu den stärksten Performern an der Börse. Die positive Entwicklung fügt sich nahtlos in den längerfristigen Aufwärtstrend ein, der die Aktie innerhalb der letzten 30 Tage um fast 15 Prozent steigen ließ. Besonders bemerkenswert ist die Jahresentwicklung: Seit Anfang 2025 konnte der Titel mehr als 25 Prozent zulegen, während im 12-Monats-Vergleich sogar ein Plus von über 80 Prozent zu Buche steht.

Analysten zunehmend optimistisch für Goldproduzenten

Bei Investoren stößt Torex Gold auf wachsendes Interesse - nicht zuletzt aufgrund seiner attraktiven Bewertungskennzahlen. Mit einem für 2025 prognostizierten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,44 liegt die Aktie deutlich unter dem Branchendurchschnitt. Auch das aktuelle Verhältnis von Kurs zu Cashflow mit einem Wert von 4,76 spricht für eine günstige Bewertung. Die Analystengemeinschaft teilt diese positive Einschätzung: Von den elf Experten, die das Unternehmen beobachten, sprechen sich über 90 Prozent für einen Kauf der Aktie aus. Das durchschnittliche Kursziel wurde in den vergangenen Monaten deutlich angehoben und liegt nun bei umgerechnet 41,41 kanadischen Dollar, was weiteres Aufwärtspotenzial signalisiert.

