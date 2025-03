Unruhige Zeiten an den Märkten - wie reagiert einer der erfahrensten Trader der Welt? Dr. Alexander Elder erklärt, warum er Short-Positionen liebt, GameStop vermisst und das Traden nie aufgeben wird.Vergangenen Donnerstag: An den US-Börsen deutet sich nach deutlichen Verlusten eine Stabilisierung an. In den USA sitzt Dr. Alexander Elder vor seinen Bildschirmen. Elders internationaler Bestseller "Alles, was Sie über Trading wissen müssen" ist das wohl umfassendste Buch zum Handel mithilfe der technischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...