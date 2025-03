© Foto: adobe.stock.com

Kommt es zur nächsten Preiseskalation bei den Edelmetallen? Der Goldpreis setzte am Freitag seine Rekordjagd fort. Die Marke von 3.100 US-Dollar ist zum Greifen nah. Und auch bei Silber braut sich etwas zusammen.Abseits von Silber - Gold haussiert, Brent Öl leidet Der Goldpreis beendete die Handelswoche nahe der Marke von 3.100 US-Dollar. Die Rekordjagd setzt sich fort. Das in der letzten Kommentierung zu Gold skizzierte Szenario eines Durchmarsches des Goldpreises in Richtung 3.500 US-Dollar nimmt Form an. Lesen Sie hierzu den Kommentar "Goldrausch vor Fortsetzung - Warum dem Goldpreis nun der Durchmarsch in Richtung 3.500 USD gelingen könnte". Dass es auch anders laufen kann, zeigt …