Der Biotechnologiekonzern verzeichnet erhebliche Kursverluste, setzt jedoch auf die Kooperation mit Sanofi als wichtigen Baustein für zukünftige Ertragsquellen und Kostenoptimierung.

Die Novavax-Aktie schloss am Freitag bei 6,43 Euro und verzeichnete damit einen Tagesverlust von 4,40 Prozent. Der jüngste Kursrückgang reiht sich in eine negative Entwicklung ein, bei der das Papier in den letzten 30 Tagen fast 8 Prozent an Wert eingebüßt hat. Seit Jahresbeginn summiert sich der Verlust sogar auf über 23 Prozent. Bemerkenswert ist hierbei der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 19,26 Euro, das Anfang Juni 2024 erreicht wurde - aktuell notiert die Aktie rund 67 Prozent unter diesem Niveau.

Die jüngste Schwäche steht im Kontrast zur Kursentwicklung im Jahresvergleich, die mit einem Plus von fast 46 Prozent durchaus positiv ausfällt. Das Handelsvolumen lag zuletzt unter dem 50-Tage-Durchschnitt, was auf ein nachlassendes Interesse der Anleger hindeutet. Der Biotechnologie-Spezialist für proteinbasierte Impfstoffe befindet sich derzeit in einer herausfordernden Marktphase, wobei sowohl der NASDAQ Composite Index als auch der Dow Jones Industrial Average zuletzt Verluste verzeichneten.

Strategische Partnerschaft mit Sanofi als Hoffnungsträger

Im Februar 2025 konnte Novavax einen geringeren Quartalsverlust vermelden und verwies auf die Lizenzvereinbarung mit Sanofi für COVID-19-Impfstoffe als positiven Faktor. Diese Partnerschaft soll Lizenzgebühren generieren und gleichzeitig die Vertriebs- und Verwaltungskosten senken. Das Unternehmen hat Anspruch auf Lizenzgebühren im hohen zweistelligen bis niedrigen zwanziger Prozentbereich auf Sanofi-Verkäufe sowie potenzielle Einführungszahlungen von bis zu 350 Millionen Dollar für die COVID-Grippe-Kombination und bis zu 200 Millionen Dollar für jede neue Impfstoffeinführung, die seine Matrix-M-Formulierung verwendet.

Die Unternehmensführung nahm im März an mehreren Investorenkonferenzen teil, darunter die TD Cowen 45th Annual Health Care Conference am 4. März und die Leerink Partners 2025 Global Healthcare Conference am 11. März. Diese Veranstaltungen boten Gelegenheit, über strategische Initiativen und Zukunftspläne zu informieren, mit denen Novavax seine Position im wettbewerbsintensiven Impfstoffmarkt stärken will. Trotz dieser Bemühungen spiegelt sich die anhaltende Volatilität der Aktie in ihrem RSI-Wert von 36,7 und einer annualisierten 30-Tage-Volatilität von knapp 74 Prozent wider.

