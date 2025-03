Die Waste Management-Aktie zeigt sich kurz vor Ende des ersten Quartals 2025 weitgehend stabil. Nach einem leichten Rückgang von 0,97% schloss die Aktie am Freitag bei 210,05 Euro. Trotz eines monatlichen Rückgangs von 3,69% konnte das Papier seit Jahresbeginn ein solides Plus von 7,48% verzeichnen. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung im 12-Monats-Vergleich mit einem Kursgewinn von 6,30%, was die grundsätzlich positive Markteinschätzung des führenden nordamerikanischen Entsorgungsunternehmens unterstreicht.

Beobachter richten ihren Blick nun auf zwei wichtige bevorstehende Ereignisse: Am 3. April wird Waste Management am Gabelli Waste & Sustainability Symposium teilnehmen, gefolgt von der mit Spannung erwarteten Veröffentlichung der Q1-Geschäftszahlen am 28. April nach Börsenschluss. Die jüngste Dividendenerhöhung von 0,75 USD (Dezember 2024) auf 0,82 USD (März 2025) signalisiert das Vertrauen des Managements in die Geschäftsentwicklung.

Analysten überwiegend optimistisch

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Waste Management ?

Die Expertenmeinungen zu Waste Management fallen mehrheitlich positiv aus. Von 21 Analysten bewerten 47,6% die Aktie als Kaufgelegenheit, während weitere 47,6% zum Halten raten. Lediglich ein Analyst (4,8%) steht dem Papier skeptisch gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 234,14 USD, was einem Aufwärtspotenzial von rund 2,73% entspricht. Die fundamentalen Bewertungskennzahlen zeigen mit einem KGV von 29,65 für 2025 und einem aktuellen KUV von 3,83 eine solide, wenn auch nicht günstige Bewertung. Mit einer beachtlichen Marktkapitalisierung von 83,88 Milliarden Euro bleibt Waste Management ein Schwergewicht in der Entsorgungsbranche.

Anzeige

Waste Management-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Waste Management-Analyse vom 29. März liefert die Antwort:

Die neusten Waste Management-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Waste Management-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Waste Management: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...