Gold und Silber haben sich in dieser Woche bemerkenswert stark präsentiert: Gold verzeichnete einen Wochengewinn von 2,0?% auf 3.083 US-Dollar, Silber legte sogar um 3,3?% auf 34,08 US-Dollar zu. Auch im laufenden Monat zeigen sich beide Edelmetalle in glänzender Verfassung - Gold mit einem Plus von 7,9?%, Silber mit einem Zuwachs von 9,5?%. Die Entwicklung der Edelmetalle zeigt deutlich, wie stark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...