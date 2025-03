Das Energieunternehmen erweitert seine Produktionskapazitäten und geht strategische Partnerschaft mit Maurel & Prom ein, während der kolumbianische Gassektor boomt.

NG Energy International Corp. hat kürzlich bedeutende Fortschritte bei seinen operativen Tätigkeiten und strategischen Initiativen im kolumbianischen Erdgassektor vermeldet. Die Aktie schloss am Freitag bei 0,60 €, womit sie seit Jahresbeginn einen Rückgang von 21 Prozent verzeichnet. Vom 52-Wochen-Hoch von 0,78 € ist der Kurs inzwischen fast 23 Prozent entfernt.

Im Sinu-9 Block hat NG Energy erfolgreich eine mobile Gasaufbereitungsanlage auf seiner Brujo-1X-Plattform in Betrieb genommen. Die Anlage arbeitet derzeit mit einer Verarbeitungs- und Taupunktbehandlungskapazität von 12 Millionen Kubikfuß pro Tag (MMcf/d) und bietet Potenzial für zukünftige Erweiterungen. Zudem hat das Unternehmen mit dem Bau zusätzlicher Taupunktbehandlungsanlagen in seiner zentralen Aufbereitungsanlage 1 (CPF-1) begonnen. Ziel ist eine Kapazitätssteigerung auf 50 MMcf/d nach Fertigstellung, wobei die kurzfristige Betriebskapazität aufgrund von Kompressions- und Transportbeschränkungen voraussichtlich bei 30 MMcf/d liegen wird. Diese Verbesserungen sollen die Gesamt-Verarbeitungs- und Kompressionskapazität bei Sinu-9 auf 42 MMcf/d erhöhen, mit weiteren Erweiterungsmöglichkeiten.

Herausforderungen im Maria Conchita Feld

Im Maria Conchita Feld stellt NG Energy sein Kompressionssystem um und hat mit den Bauarbeiten zur Erweiterung der Verarbeitungs- und Kompressionsanlagen begonnen. Damit soll die Produktionskapazität auf 28 MMcf/d gesteigert werden. Die Produktion sah sich jedoch mit Herausforderungen konfrontiert, darunter Kompressorprobleme und Verstopfungen im Bohrloch Aruchara-3, was in den ersten beiden Monaten des Jahres 2025 zu durchschnittlichen Brutto-Erdgasverkäufen von 10,4 MMcf/d führte.

Um diese Probleme zu bewältigen, implementiert das Unternehmen mehrere Maßnahmen: die Übertragung des Betriebs- und Wartungsvertrags für das Kompressorsystem an den Anlagenbesitzer, die Installation zusätzlicher Kompressoren und die Durchführung von Workover-Operationen an wichtigen Bohrlöchern zur Verbesserung des Gasflusses. Diese Bemühungen sollen die Produktionsmengen bis zum dritten Quartal 2025 auf über 25 MMcf/d steigern.

Strategische Transaktion und Marktausblick

Am 10. Februar 2025 gab NG Energy den Abschluss einer definitiven Vereinbarung bekannt, einen 40-prozentigen operativen Arbeitsanteil am Sinu-9 Block für 150 Millionen US-Dollar an Etablissements Maurel & Prom S.A. zu verkaufen. Die Transaktion umfasst eine Anfangszahlung von 20 Millionen US-Dollar, wobei die restlichen 130 Millionen US-Dollar von der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen abhängen, einschließlich behördlicher Genehmigungen. Diese strategische Partnerschaft zielt darauf ab, die operative Expertise von Maurel & Prom zu nutzen, um die Entwicklung zu beschleunigen und die Produktion bei Sinu-9 zu optimieren.

Kolumbien verzeichnet derzeit steigende Erdgaspreise, wobei die Spotpreise seit Februar 2025 über 15 US-Dollar pro Million British Thermal Units (MMBtu) liegen. Diese Preissteigerung wird auf die zunehmende Abhängigkeit des Landes von Erdgasimporten zurückgeführt, um den inländischen Energiebedarf zu decken. Dies unterstreicht die strategische Bedeutung der Aktivitäten von NG Energy zur Steigerung des inländischen Gasangebots.

Die laufenden betrieblichen Verbesserungen und strategischen Partnerschaften positionieren NG Energy für eine signifikante Steigerung seiner Produktionskapazität und Marktpräsenz im kolumbianischen Erdgassektor. Die erfolgreiche Umsetzung dieser Initiativen dürfte in den kommenden Quartalen positiv zur finanziellen Performance des Unternehmens beitragen.

