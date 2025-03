Der Schmuckhändler Bijou Brigitte setzt seinen positiven Trend an den Börsen fort. Mit einem aktuellen Kurs von 39,15 Euro (Stand: 29. März 2025, 13:00 Uhr) konnte die Aktie im vergangenen Monat um beachtliche 9,36 Prozent zulegen. Der Hamburger Konzern profitiert dabei von seiner starken Marktpräsenz in Europa und seiner Fähigkeit, schnell auf wechselnde Modetrends zu reagieren. Besonders bemerkenswert: Der Wert notiert derzeit 21,14 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief von 31,30 Euro, das im August 2024 erreicht wurde. Auch gegenüber den gleitenden Durchschnitten zeigt sich die Aktie robust - mit einem Abstand von 5,15 Prozent zum 50-Tage-Durchschnitt und 8,95 Prozent zum 200-Tage-Durchschnitt.

Analysten sehen weiteres Aufwärtspotenzial

Die Bijou Brigitte Aktie wird aktuell von Analysten positiv eingeschätzt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 50,00 Euro, was einem Aufwärtspotenzial von über 28 Prozent entspricht. Die fundamentalen Kennzahlen des Modeschmuckhändlers sprechen ebenfalls für die Aktie: Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,97 gilt der Titel als unterbewertet. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,17 deutet auf eine attraktive Bewertung hin. Seit Jahresbeginn konnte die Aktie bereits um 12,32 Prozent zulegen, was das wachsende Anlegerinteresse an dem Modeschmuckanbieter widerspiegelt. Trotz des intensiven Wettbewerbs im Einzelhandel und der Herausforderungen durch die Digitalisierung scheint Bijou Brigitte mit seinen über 1.000 Filialen in mehr als 20 Ländern gut für die Zukunft aufgestellt zu sein.

