Der Silberkonzern führt trotz geringer Quartalsverluste eine attraktive Dividendenstrategie ein und plant die erste Ausschüttung von 0,18 € je Anteilsschein für April.

MAG Silver Corp. hat bedeutende Finanzergebnisse veröffentlicht und gleichzeitig eine neue Dividendenpolitik vorgestellt. Die Aktie schloss am Freitag bei 14,55 €, was einem Rückgang von 5,09% entspricht. Bemerkenswert ist jedoch die positive Entwicklung über die letzten zwölf Monate, in denen die Aktie um fast 49% zulegen konnte.

In den Finanzergebnissen für das Geschäftsjahr 2024 meldete MAG Silver einen Nettoverlust von 0,02 € pro Aktie. Trotz dieses Verlusts bleibt die Liquiditätslage des Unternehmens mit 150 Millionen € an Barmitteln und Barmitteläquivalenten zum Jahresende solide.

Der Verwaltungsrat von MAG Silver hat eine vierteljährliche Dividendenpolitik beschlossen, die das Engagement für die Wertschöpfung zugunsten der Aktionäre unterstreicht. Die erste Dividendenzahlung in Höhe von 0,18 € pro Aktie setzt sich aus einer festen Dividende von 0,02 € und einer an den Cashflow gekoppelten Komponente von 0,16 € zusammen. Die Auszahlung ist für den 21. April 2025 an Aktionäre geplant, die am 4. April 2025 im Aktienregister eingetragen sind.

Technische Analyse und Marktposition

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei MAG Silver ?

Das Handelsvolumen der Aktie lag zuletzt bei etwa 1,09 Millionen Aktien und übertraf damit deutlich den 65-Tage-Durchschnitt von 602.890 Aktien. Obwohl die Aktie mit einem Abstand von 12,35% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 16,60 € notiert, liegt sie immer noch 37,52% über ihrem 52-Wochen-Tief von 10,58 €. Dies deutet auf eine grundsätzlich positive Entwicklung im vergangenen Jahr hin, trotz der jüngsten Kurskorrekturen.

Analysten prognostizieren, dass sich der Aktienkurs von MAG Silver am 29. März 2025 zwischen 13,33 € und 16,29 € bewegen wird, mit einer mittleren Schätzung von 14,81 €. Die technischen Indikatoren zeigen einen RSI-Wert (14 Tage) von 65,3, was auf eine mögliche Nähe zum überkauften Bereich hindeutet. Die Aktie liegt 6,91% über dem 200-Tage-Durchschnitt, was mittelfristig für einen positiven Trend spricht, während der leichte Rückgang von 2,51% gegenüber dem 50-Tage-Durchschnitt auf eine kurzfristige Konsolidierung hindeuten könnte.

Die Einführung der Dividendenpolitik und die robusten Barmittelreserven müssen im Kontext der Dynamik des Silbermarktes und der strategischen Initiativen des Unternehmens betrachtet werden. Die relativ hohe Volatilität von 53,78% (annualisiert über 30 Tage) verdeutlicht jedoch die Schwankungsanfälligkeit in diesem Sektor.

Anzeige

MAG Silver-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue MAG Silver-Analyse vom 29. März liefert die Antwort:

Die neusten MAG Silver-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für MAG Silver-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

MAG Silver: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...