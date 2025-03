© Foto: picture alliance / Newscom - John G. Mabanglo

Peter Lynch war ein Star-Investor. Als er 1990 in den Ruhestand ging, war sein Fondsvermögen auf 14 Milliarden US-Dollar angewachsen. Hier seine fünf goldenen Regeln seines Erfolgs."Investiere in das, was du kennst und verstehst". Das ist der berühmte Ausspruch von Star-Investor und Fondsmanager Peter Lynch. In seinem Buch "One Up on Wall Street" beschreibt er die Grundsätze seiner Investmentstrategie. Die Investmentstrategie von Lynch basiert auf fundamentaler Analyse und folgt einer langfristigen Buy-and-Hold-Strategie. Sie konzentriert sich auf das Finden von wachsenden Unternehmen mit vernünftigen bis niedrigen Bewertungen. Obwohl diese Strategie einige Elemente des …