Der Halbleiterproduzent verzeichnet erhebliche Kursverluste und enttäuschende Quartalszahlen. Exportbeschränkungen und Marktdruck beeinflussen die Zukunftsaussichten.

AXT Inc (AXTI) steht aktuell vor beträchtlichen Marktherausforderungen. Die Aktie schloss am Freitag bei 1,43 Euro und verzeichnete damit einen Tagesverlust von 1,45%. Besonders besorgniserregend ist der dramatische Wertverlust von 66,53% innerhalb der letzten zwölf Monate. Vom 52-Wochen-Hoch bei 3,66 Euro, erreicht am 6. Mai 2024, ist der Kurs mittlerweile um 61% gefallen.

Im vierten Quartal 2024 meldete AXT einen Umsatz von 25,1 Millionen Dollar, was deutlich unter den Analystenerwartungen von 27,6 Millionen Dollar lag. Das Unternehmen verzeichnete zudem einen Verlust pro Aktie von 0,10 Dollar, während Experten lediglich einen Verlust von 0,02 Dollar prognostiziert hatten. Diese Enttäuschung wurde teilweise auf Exportbeschränkungen zurückgeführt, die den Verkauf von Indiumphosphid beeinträchtigten.

Finanzielle Kennzahlen und Ausblick

Trotz einer gesunden kurzfristigen Liquidität mit einem Current Ratio von 2,13 und einem bemerkenswert niedrigen Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,51 verzeichnete AXT für das Geschäftsjahr 2024 einen Nettoverlust von 11,62 Millionen Dollar. Die Marktkapitalisierung beläuft sich aktuell auf etwa 78,29 Millionen Dollar.

Für das erste Quartal 2025 prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz zwischen 18 und 20 Millionen Dollar, verbunden mit einem erwarteten nicht-GAAP Nettoverlust pro Aktie von 0,13 bis 0,15 Dollar. Die technischen Indikatoren deuten auf eine überkaufte Situation hin, mit einem RSI-Wert (14 Tage) von 73,2 und einer außergewöhnlich hohen annualisierten Volatilität von 122,47% über die letzten 30 Tage.

Die Aktie liegt derzeit 42,68% unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt, was die anhaltende Schwäche unterstreicht. Dennoch zeigt sich im kurzfristigen Verlauf ein leichter Hoffnungsschimmer: Mit einem Kursgewinn von 14,81% gegenüber dem 52-Wochen-Tief von 1,24 Euro vom 26. Februar 2025 konnte sich die Aktie zumindest moderat erholen.

Die jüngste Herabstufung durch StockNews.com auf "Verkaufen" am 28. März 2025 reflektiert die Bedenken hinsichtlich der aktuellen Performance und des Marktausblicks. AXT operiert in einem äußerst wettbewerbsintensiven Halbleitermarkt und steht vor der Herausforderung, Exportkontrollen und Rentabilitätsdruck erfolgreich zu bewältigen.

