Der japanische Konzern verlagert seinen Fokus auf KI-Technologien trotz finanzieller Einbußen und plant massive Investitionen in den US-amerikanischen Markt.

SoftBank Group Corp. hat kürzlich bedeutende strategische Initiativen eingeleitet, die ihre sich wandelnde Position im globalen Technologiesektor widerspiegeln. Die Aktie des japanischen Konzerns schloss am Freitag bei 47,00 Euro und verzeichnete damit einen Tagesverlust von 4,25%. Besonders bemerkenswert ist der deutliche Rückgang von fast 16% innerhalb der letzten 30 Tage.

Am 26. März 2025 veräußerte SoftBank Group Capital Ltd., eine Tochtergesellschaft von SoftBank, 42.160 Aktien von Lemonade Inc. zu einem Durchschnittspreis von ungefähr 37,22 US-Dollar pro Aktie, was einem Gesamtwert von rund 1,57 Millionen US-Dollar entspricht. Durch diesen Verkauf reduzierte SoftBank seinen Anteil an Lemonade auf etwa 10,45 Millionen Aktien.

Parallel dazu hat der Konzern zugesagt, in den nächsten vier Jahren 100 Milliarden US-Dollar in den USA zu investieren, mit Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz (KI) und zugehöriger Infrastruktur. Diese Initiative soll 100.000 Arbeitsplätze schaffen und unterstreicht SoftBanks Engagement für den Aufbau eines robusten KI-Ökosystems.

Finanzielle Herausforderungen und strategische Neupositionierung

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei SoftBank ?

Im dritten Quartal des Geschäftsjahres, das im Dezember 2024 endete, meldete SoftBank einen Nettoverlust von 369,2 Milliarden Yen (2,4 Milliarden US-Dollar). Dieser Verlust ist hauptsächlich auf nicht realisierte Bewertungsverluste bei Investitionen wie Coupang, Didi Global und AutoStore Holdings zurückzuführen. Die Probleme verdeutlichen die Herausforderungen, mit denen SoftBanks Vision Fund angesichts schwankender Technologiebewertungen konfrontiert ist.

Die jüngsten Aktivitäten des Unternehmens spiegeln eine strategische Hinwendung zu KI und eine Neukalibrierung seines Investitionsportfolios wider. Der Verkauf von Lemonade-Aktien und die erhebliche Investition in die US-amerikanische KI-Infrastruktur deuten auf eine Konzentration auf wachstumsstarke, transformative Technologien hin. Seit Jahresbeginn hat die Aktie über 16% an Wert verloren und notiert derzeit mehr als 31% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 68,57 Euro, das Mitte Juli 2024 erreicht wurde.

SoftBanks gegenwärtiger Kurs unterstreicht das Bestreben, eine führende Rolle im Bereich KI einzunehmen und seine Investitionslandschaft neu zu gestalten. Trotz finanzieller Herausforderungen positionieren die strategischen Schritte des Unternehmens es so, dass es von aufkommenden technologischen Fortschritten profitieren kann, was potenziell seine Marktstellung in den kommenden Jahren beeinflussen könnte.

Anzeige

SoftBank-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue SoftBank-Analyse vom 29. März liefert die Antwort:

Die neusten SoftBank-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für SoftBank-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

SoftBank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...