Der Baumaterialhersteller reduziert Ausschüttungen um 34% und passt Strategie an die Volatilität der Baubranche an. Der Aktienkurs reagiert mit deutlichem Rückgang.

Die STO SE & Co. KGaA hat eine Reduzierung ihrer Dividende für das Geschäftsjahr 2024 angekündigt. Der Aktienkurs reagierte am Freitag mit einem deutlichen Rückgang von 4,98 Prozent auf 126,00 Euro, was den Abwärtstrend der vergangenen Woche verstärkte. Innerhalb der letzten sieben Handelstage verlor die Aktie insgesamt 12,50 Prozent an Wert.

Während die Basisdividende unverändert bleiben soll, plant STO eine Kürzung der Bonusdividende. Insgesamt will das Unternehmen rund 21 Millionen Euro an seine Aktionäre ausschütten, was einem Rückgang von etwa 34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Entscheidung fällt in eine Phase erhöhter Volatilität - die 30-Tage-Volatilität der Aktie liegt derzeit bei annualisierten 63,15 Prozent.

Strategische Neuausrichtung in volatiler Baubranche

Neben der Dividendenanpassung hat STO aufgrund der aktuell instabilen wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen im Bausektor beschlossen, vorübergehend keine mittelfristigen Prognosen mehr zu veröffentlichen. Diese strategische Entscheidung unterstreicht die Unsicherheiten, mit denen der Hersteller von Farben und Wärmedämmung konfrontiert ist. Der vollständige Geschäftsbericht für das Jahr 2024 soll am 30. April veröffentlicht werden und dürfte weitere Einblicke in die Unternehmenssituation geben.

Trotz der kurzfristigen Herausforderungen zeigt die Aktie seit Jahresbeginn mit einem Plus von 18,42 Prozent eine positive Entwicklung. Dennoch notiert der Kurs mit 27,25 Prozent deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von 173,20 Euro, das Anfang Juni 2024 erreicht wurde. Der RSI-Wert von 30,8 deutet zudem auf eine technisch überverkaufte Situation hin, was zusammen mit dem Abstand von 23,53 Prozent zum 52-Wochen-Tief von 102,00 Euro die aktuelle Marktdynamik widerspiegelt.

