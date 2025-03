Krypto News: Pi Network immer noch nicht bei Binance gelistet - Kurs stürzt ab

Es ist noch gar nicht so lange her, da eroberte Pi Network fast aus dem Stand heraus Platz 11 im Kryptoranking -ohne an einer der großen Kryptobörsen gelistet zu sein. Genau das scheint dem Projekt jetzt allerdings zum Verhängnis zu werden. Denn der große Hype um das Netzwerk und den dazugehörigen PI Token entstand auch deswegen, weil ein großer Teil der Binance DAO befürwortet hatte, dass der Coin an der größten Kryptobörse der Welt gelistet wird. Rund 86 % der Nutzer waren dafür, dass der Coin an der Börse gehandelt werden kann. Geschehen ist bis heute nichts. Ganz im Gegenteil, erst vor kurzem wurde Pi Network bei einer Binance Abstimmung komplett außen vor gelassen.

- 21% Pi Network Kurs stürzt ab

Erst vor kurzem startete Binance "Vote to List", bei dem Nutzer der App darüber abstimmen können, welcher Coin gelistet werden soll. Darunter sind Coins wie Mubarak (MUBARAK), Banana for Scale (BANANAS31) oder Koma Inu (KOMA). Pi Network hingegen ist nicht zu finden. Die Erklärung dafür ist eigentlich ganz simpel. Denn bei Vote-to-List findet man nur Token, die auch auf der Binance-Chain laufen. Pi Network hat eine eigene Blockchain.

Mittlerweile musste der PI Coin seinen Platz im Kryptoranking räumen und steht jetzt auf Platz 24. Auf Wochensicht stürzte der Kurs um 21 Prozent ab, aktuell notiert der Coin bei 0,7918 US-Dollar. Eine Vermutung, warum Binance den Token immer noch nicht gelistet hat, ist, dass die Finanzierung des Projekts alles andere als transparent ist. Angeblich haben drei Unternehmen - 137 Ventures, Ulu Ventures und Designer Fund- in SocialChain Inc., das Unternehmen hinter Pi Network, investiert.

Dabei gibt es allerdings eine auffällige Unstimmigkeit: Zwei dieser Investoren führen Pi Network nicht in ihren offiziellen Anlageportfolios auf. Zudem bleibt unklar, wie viel Kapital diese Unternehmen tatsächlich in Pi Network gesteckt haben. Während sie ihre Beteiligungen an anderen Firmen offenlegen, gibt es in diesem Fall keine öffentlichen Angaben zur Investitionshöhe.

The Pi Core Team has never officially disclosed any investors behind Pi Network. However, it's been reported that SocialChain Inc. (Pi Network) has received funding from three firms: 137 Ventures, Ulu Ventures, and… pic.twitter.com/6vgMPo8fCd - Pi Network - Open Mainnet (@Pi81Mall) March 18, 2025

Ein Projekt, das ganz offen mit dem Stand des Raising Capitals umgeht, ist BTC Bull Token. Dem Meme-Coin mit dem Bitcoin Twist ist es gelungen, mit seinem aktuell noch laufenden Presale über 4 Millionen US-Dollar bei den Early Bird Investoren einzusammeln.

Trotz fallender Kurse - BTC Bull Token prescht voran

Ein Grund für die große Beliebtheit von BTCBULL ist die einmalige Utility des Projekts. Hodler des nativen Token BTCBULL werden mit Bitcoin Airdrops belohnt, sobald die Kryptoleitwährung bestimmte Kursmeilensteine knackt. Der erste liegt bei 150.000 US-Dollar. Danach geht es in 50.000er Schritten weiter, bis der BTC einen Kurs von 1 Million US-Dollar erreicht.

Zusätzlich hat der BTCBULL einen eingebauten Burningmechanismus, der ebenfalls an den Bitcoin Kurs gekoppelt ist. Sobald der Bitcoin den Kurs von 125.000 US-Dollar übersteigt, startet das erste Burning Event. Diese künstliche Verknappung kann sich positiv auf den Kurs des BTCBULL auswirken.

Der Vorverkauf von BTC Bull Token läuft aktuell noch. Wer als Early Bird Investor einsteigen will, muss lediglich eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Ein BTCBULL kostet derzeit 0,002435 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH, USDT oder mit Kreditkarte. Wer seine Bestände passiv aufstocken will, kann seine gekauften BTCBULL in den Staking Contract des Projekts einzahlen. Momentan sind rund 1 Milliarde Token gesperrt, der APY liegt bei 99 Prozent.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.