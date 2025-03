Der Feuerwehrtechnik-Hersteller sichert sich 330 Millionen Euro Refinanzierung, liefert Elektrofahrzeuge aus und plant Änderungen im Aufsichtsrat für strategische Neuausrichtung.

Rosenbauer schloss am 12. März 2025 eine bedeutende Refinanzierung im Umfang von 330 Millionen Euro mit Banken ab. Die Aktie des Feuerwehrtechnik-Spezialisten notierte zuletzt bei 38,60 Euro und liegt damit noch 10,44 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 43,10 Euro. Bemerkenswert ist die langfristige Entwicklung mit einem Kursplus von 37,86 Prozent im 12-Monats-Vergleich.

Das Refinanzierungspaket ermöglicht dem Unternehmen Investitionen in zukunftsweisende Technologien und erhöht durch die Beendigung der multilateralen Refinanzierungsvereinbarung die finanzielle Flexibilität. Dies stellt einen wichtigen Schritt zur Stabilisierung und Zukunftssicherung dar.

Elektrifizierung der Feuerwehrflotte

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Rosenbauer ?

Am 18. März 2025 lieferte Rosenbauer ein elektrisches Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (eHLF 20) an die Feuerwehr Hamburg aus. Das mit der "Revolutionary Technology" (RT) ausgestattete Fahrzeug demonstriert die Innovationsfähigkeit des Unternehmens im Bereich nachhaltiger Feuerwehrtechnik. Die Elektrifizierung von Einsatzfahrzeugen stellt einen wichtigen Wachstumsmarkt dar, in dem sich Rosenbauer frühzeitig positioniert.

Neuausrichtung der Unternehmensführung

Für den 1. April 2025 wurde eine außerordentliche Hauptversammlung im Courtyard by Marriott Hotel in Linz einberufen. Im Mittelpunkt steht die Wahl neuer Aufsichtsratsmitglieder. Mit Gernot Hofer, Florian Hutter und Friedrich Roithner wurden drei neue Kandidaten für das Kontrollgremium vorgeschlagen. Diese personelle Neuausrichtung zielt darauf ab, zusätzliche Fachkompetenz in die Unternehmensführung einzubringen und strategische Weichen für die Zukunft zu stellen.

Die umfassenden Maßnahmen im Bereich Finanzierung, Produktinnovation und Governance verdeutlichen die strategische Neuausrichtung des Unternehmens. Mit einem Kurs deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt (Abstand: 6,44%) zeigt sich trotz der jüngsten Kursrückgänge von 5,39% im 30-Tage-Vergleich eine grundsätzlich positive Marktstimmung.

Anzeige

Rosenbauer-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Rosenbauer-Analyse vom 29. März liefert die Antwort:

Die neusten Rosenbauer-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Rosenbauer-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 29. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Rosenbauer: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...