Dubai, Vae, 29. März 2025 (ots/PRNewswire) -• Letzte Vorstellung vor der Schließung am 19. April 2025Während sich Emaar auf die geplante Renovierung der Dubai Fountain vorbereitet, wurde das Datum für die letzte Show vor der Renovierung bekannt gegeben. Der ikonische Brunnen im Herzen von Downtown Dubai wird am 19. April 2025 seine letzte Show abhalten, bevor er vorübergehend für eine umfassende Restaurierung geschlossen wird, die seinen weiteren Glanz gewährleisten soll.Seit seiner Gründung hat sich der Dubai Fountain zu einem Symbol für Dubais kreatives Können entwickelt und zieht mit seinen atemberaubenden, synchronen Darbietungen von Wasser, Licht und Musik Millionen von Besuchern aus aller Welt an. Die anstehende Renovierung wird die spektakulären Darstellungen des Brunnens erhalten und sicherstellen, dass er die Besucher auch in den kommenden Jahren faszinieren und inspirieren wird.Herr Mohamed Alabbar, Gründer von Emaar, sagte: "Dubai Fountain ist ein Spiegelbild der kühnen Vision Dubais und seiner Fähigkeit, auf globaler Ebene zu faszinieren und zu inspirieren. Diese Restaurierung unterstreicht unser Engagement, das Erbe als Leuchtturm der Kreativität und Exzellenz zu erhalten. Wir freuen uns darauf, unsere Gäste wieder begrüßen zu dürfen, um den Brunnen in seiner ganzen neuen Pracht zu erleben."Während die Dubai Fountain planmäßig gewartet wird, können die Besucher weiterhin in das pulsierende Leben von Downtown Dubai eintauchen. Von den erstklassigen Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants in der Dubai Mall bis hin zu den atemberaubenden Aussichten auf den Burj Khalifa bleibt das Gebiet ein dynamisches Zentrum für Touristen und Einwohner gleichermaßen.Emaar freut sich auf die Wiedereröffnung der Dubai Fountain im Laufe dieses Jahres, um sicherzustellen, dass sie ein geschätztes Wahrzeichen und eine Quelle der Inspiration für Gäste aus aller Welt bleibt.Hinweis an die Redakteure:Informationen zu Emaar PropertiesEmaar Properties PJSC, notiert an der Dubai Financial Market, ist ein globaler Immobilienentwickler und Anbieter von Premium Lifestyle mit einer bedeutenden Präsenz im Nahen Osten, Nordafrika und Asien. Als eines der weltweit größten Immobilienunternehmen verfügt Emaar über ein Grundstücksvermögen von ca. 1,7 Milliarden Quadratmetern in den VAE und den wichtigsten internationalen Märkten.Seit 2002 hat Emaar über 118.400 Wohneinheiten in Dubai und anderen globalen Märkten ausgeliefert und kann auf eine beachtliche Erfolgsbilanz verweisen. Emaar verfügt über starke, wiederkehrende Einnahmen generierende Vermögenswerte mit ca. 1,4 Millionen Quadratmetern an Mieteinnahmen generierenden Objekten und 38 Hotels und Resorts mit rund 9.200 Zimmern (einschließlich eigener und verwalteter Hotels). Heute stammen 34 Prozent des Umsatzes von Emaar aus den Bereichen Einkaufszentren, Gastgewerbe, Freizeit, Unterhaltung, gewerbliche Vermietung und internationale Geschäfte.Der Burj Khalifa, eine globale Ikone, die Dubai Mall, das meistbesuchte Einzelhandels- und Lifestyle-Ziel der Welt, und der Dubai Fountain, der größte Springbrunnen der Welt, gehören zu den Top-Objekten von Emaar.Folgen Sie Emaar auf:Facebook: www.facebook.com/emaardubai; X: www.twitter.com/emaardubai; Instagram: www.instagram.com/emaardubaiFür alle Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:PR@emaar.aeFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2652562/Dubai_Fountain_Show.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/die-renovierung-ruckt-naher-der-letzte-termin-fur-die-dubai-fountain-show-wird-bekannt-gegeben-302415024.htmlPressekontakt:Reham Bakry,rehambakry@sevenmedia.aeOriginal-Content von: Emaar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178603/6001579