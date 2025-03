Der japanische Handelskonzern reduziert Anteile am Taipei 101, plant Expansion im thailändischen Versicherungsmarkt und verzichtet auf Seven & i Holdings-Übernahme.

Itochu reduzierte am 28. März 2025 seinen Anteil am Taipei 101 von 32,14% auf 17,27%. Die abgestoßenen Aktienanteile wurden von sechs taiwanesischen Banken mit Regierungsbeteiligung übernommen, wodurch der staatliche Einfluss auf den Betrieb des Wahrzeichens gestärkt wird. Die Aktie des japanischen Handelskonzerns schloss die Handelswoche am Freitag mit einem Kurs von 43,81 € ab und verzeichnete dabei einen Tagesverlust von 2,08%.

Im Januar 2025 gab Itochu Pläne bekannt, einen 20%-Anteil an Thaivivat Insurance PCL zu erwerben. Mit dieser Investition von etwa 1 Milliarde Thailändische Baht (29 Millionen US-Dollar) positioniert sich das Unternehmen strategisch im wachsenden Versicherungsmarkt Thailands. Trotz des aktuellen Wochenverlusts von 2,62% liegt die Aktie im Jahresvergleich noch 9,31% im Plus.

Strategische Neuausrichtung und Dividendenpolitik

Im Februar 2025 beendete Itochu seine Überlegungen zur Übernahme von Seven & i Holdings Co., Ltd. Nach eingehender Analyse kam das Unternehmen zu dem Schluss, dass die erwarteten Synergieeffekte nicht erzielt werden könnten. Diese Entscheidung spiegelt den fokussierten Ansatz des Handelskonzerns wider, seine globale Geschäftsposition durch selektive Investitionen und Veräußerungen gezielt zu stärken.

Die jüngsten Aktivitäten von Itochu deuten auf eine Strategie hin, die darauf abzielt, inländische Interessen mit internationalen Wachstumschancen in Einklang zu bringen. Das Unternehmen erklärte eine Dividende von 100 Yen pro Aktie mit Ex-Dividenden-Datum am 28. März 2025, was einer Dividendenrendite von etwa 2,80% entspricht. Mit dieser Ausschüttungspolitik unterstreicht Itochu sein Engagement für kontinuierliche Aktionärsrenditen, während die Aktie sich derzeit 3,85% unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt von 45,57 € bewegt.

