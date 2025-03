Hot Stocks KW 13/2025: Goldaktien weiterhin gefragt!

Goldaktien als sicherer Hafen?

Die lange rote Tageskerze vom Freitag ist kein gutes Zeichen für den Gesamtmarkt, Gold und alles, was damit korreliert wie Goldaktien wird gekauft. Die Trumpsche Zollpolitik ist eine Gefahr für den Welthandel. Mangels Alternativen setzen die Investoren auf wertstabile Geldanlagen. Während der Goldpreis am Allzeithoch notiert und sich schon relativ weit von den gleitenden Durchschnitten entfernt hat, besteht bei den Wertpapieren einzelner Minenbetreiber und Akteure im Bereich Royalty & Streaming noch charttechnischer Nachholbedarf.

Newmont Corporation (NEM) - ISIN US6516391066

Bei Newmont Corporation gefällt die Tasse-mit-Henkelformation mit dem höheren Pivot-Tief und der Widerstandslinie bei 49 USD. Diese wurde am Freitag im Tagesverlauf getestet, der Schlusskurs lag aber darunter. Der Verlauf der kommenden Woche wird zeigen, ob das ein Fehlausbruch war oder ob die Bullen an Bord bleiben. Hinsichtlich der Saisonalität wäre noch bis in die zweite Maihälfte hinein steigende Kurse zu erwarten.

Barrick Gold Corporation (GOLD) - ISIN CA0679011084

Barrick Gold ist relative spät in die Goldrallye eingestiegen. Oberhalb der Widerstandszone bei 19.75 könnte sich neues Kurspotenzial ergeben. Die lange rote Tageskerze vom Freitag mit dem Bearisch Engulfing ist aber erst einmal kein gutes Zeichen.

Franco-Nevada Corporation (FNV) - ISIN CA3518581051

Franco-Nevada betreibt keine eigenen Goldminen, sondern profitiert mittels Royalty und Streaming von steigenden Kursen. Da ESG- (Ethics, Social & Government) Kriterien im wichtiger werden, werden hier Risiken des Umwelt- und Arbeitsschutzes gezielt ausgeklammert. Die Aktie erreichte am Freitag ein neues Allzeithoch. Rücksetzer könnten durchaus interessant sein, auch wenn der Anstieg etwas an Schwung verlieren könnte, sobald die Goldrallye ihren Höhepunkt erreicht hat.

Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) - ISIN CA9628791027

Bei Wheaton Precious Metals - ebenfalls in Royalty & Streaming aktiv - sieht die Chartformation ähnlich aus. Auch hier sind wir grundsätzlich weiterhin bullisch, erwarten aber in Kürze ein Abschwächen des Momentums.

Agnico Eagle Mines Limited (AEM) - ISIN CA0084741408

Aginco Eagles Mining hat sich stark entwickelt und hat am Freitag ein Allzeithoch erreicht. Rücksetzer könnten weiterhin zu Long Trades einladen, wobei sich auch hier die Rallye abschwächen könnte.

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 29.03.2025

