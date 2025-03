Sui-News: 3 Indikatoren verweisen auf überdurchschnittliche Kurs-Anstiege

Es gibt einige Indikatoren, welche darauf hindeuten, dass es sich bei dem Sui-Coin um eine der profitabelsten Kryptowährungen mit überschaubarer Sicherheit im nahenden Bullenmarkt handelt. Welche 3 Indikatoren auf einen überdurchschnittlichen Anstieg des Sui-Token hindeuten, erfahren Sie jetzt in diesem Artikel.

Sui konnte sich nach der Korrektur besonders stark erholen

Ein außerordentlich bullisches Anzeichen einer Kryptowährung ist, wenn diese nach einer größeren Korrektur wieder schnell steile Kursgewinne verzeichnen kann. Denn dies deutet darauf hin, dass viele Anleger nur auf eine günstigere Kaufgelegenheit gewartet haben. Dies wird insbesondere dann bewusst, wenn man Sui einmal mit einigen der führenden Krypto-Benchmarks wie vor allem L1s vergleicht.

Erholung von SUI im Vergleich zu BTC, ETH, SOL, APT, HBAR, ADA, XRP und Marktkapitalisierung ohne BTC und ETH | Quelle: Tradingview

Seit dem letzten Tief konnte Sui um fast 36 % steigen, womit nur XRP mit mehr als 17 %, SOL mit fast 15 % und Aptos mit rund 14 % ansatzweise mithalten konnten. Somit hat sich der SUI-Coin mehr als doppelt so gut wie der nächste von den größten Konkurrenten entwickeln. Zudem war die SUI-Kursentwicklung viermal besser als die der Marktkapitalisierung des Krypto-Marktes exklusive BTC und ETH.

Jetzt SUI-Dip mit BW-Preisvergleich nutzen!

Sui verzeichnet höchstes Stablecoin-Wachstum in diesem Jahr

Seit Mitte Januar 2025 hat es sich bei Solana um die Blockchain mit dem mit Abstand schnellsten Stablecoin-Wachstum in diesem Jahr gehandelt. Aufgrund der temporären Rücksetzer und des danach entschleunigten Ausbaus von SOL sowie den rapiden und kontinuierlichen Anstieg von Sui wurde diese nun von ihrem Wettbewerber bei dem Parameter überholt.

$SUI IS THE FASTEST GROWING BLOCKCHAIN IN STABLECOIN SUPPLY (YTD) pic.twitter.com/94B9oppNet - Giannis Andreou (@gandreou007) March 29, 2025

So konnte die Sui-Blockchain in diesem Jahr ihr Angebot an Stablecoins um 178,42 % steigern, während es bei Solana nur 138,5 % waren. Bemerkenswert ist auch, dass die beiden Chains ihre Konkurrenten in dieser Hinsicht bei Weitem übertreffen konnten.

Dennoch sollte dabei nicht vergessen werden, dass es sich um einen prozentualen Wert handelt. So konnten Sui laut den Angaben von Artemis in diesem Jahr das Stablecoin-Angebot nur um 317,3 Mio. USD steigern, während es bei Solana 7,1 Mrd. USD und bei Ethereum 15,6 Mrd. USD waren. Dennoch gehört Sui neben diesen beiden, Tron, Base und Polygon PoS zu einigen der wenigen Chains mit Zugewinnen in diesem Bereich.

Jetzt vielseitige Wallet für Sui entdecken!

Adoption von Sui nimmt bedeutend zu

Darüber hinaus hat Sui bei der Anzahl der täglichen Transaktionen nun mit mehr als 9 Mrd. einen neuen persönlichen Rekord aufgestellt. Dies zeigt, dass sich die parallel arbeitende und damit besonders effiziente Blockchain noch weiterhin in einer Wachstumsphase befindet. Somit werden auch Kursanstiege wahrscheinlicher.

Noch vor einem Jahr hat Sui nur 1,7 Mio. tägliche Transaktionen verzeichnet, was somit bis zum Höhepunkt einem Anstieg von 52.900 % entspricht. Dennoch ist der Rekord noch weit von den Höchstständen anderen Chains entfernt, wie Aptos mit seinen 326,3 Mio. oder Solana mit seinen bis zu 138,4 Mio. Trotzdem kann sie schon den vierten Platz belegen.

Täglich aktive Wallets und Transaktionen der SUI-Chain | Quelle: Artemis

Neben der Transaktionsanzahl spielt auch die der täglich aktiven Wallets eine wichtige Rolle. Diese konnte Sui von 18.600 auf bis zu 1,8 Mio. steigern, was einem Plus von bis zu 9.578 % entspricht. Zudem belegt die Chain in dieser Hinsicht schon den vierten Platz der Krypto-Industrie, was die Bedeutung ebenfalls unterstreicht. Deutlicher Aufholbedarf besteht mit meist dem 7. Platz beim DEX-Volumen, das noch nicht einmal 600 Mio. USD erreichen konnte.

Aber auch die auf Sui verwahrten digitalen Assets wurden im Jahresvergleich von 676,1 Mio. USD auf bis zu 2,0 Mrd. USD gesteigert. Dennoch erreicht sie bei diesem Parameter bisher erst den siebten Rang. Ähnlich sieht es bei den überbrückten Assets aus, bei denen Sui über sieben Tage einen Zugewinn von 454.453 USD verbuchen konnte, womit sie hinter Arbitrum, Polygon, Sonic und Flow den fünften Platz belegt.

Jetzt frühzeitig in Sui über Preisvergleich investieren!

Mit Mind of Pepe wird die Überwachung des Krypto-Marktes zum Kinderspiel

Neben den in diesem Artikel vorgestellten Parametern gibt es noch zahlreiche weitere, welche Krypto-Investoren idealerweise im Blick behalten. Denn einige von ihnen können insbesondere auf dem Krypto-Markt über hohe Gewinne oder verheerenden Verluste entscheiden. Damit Anleger künftig zielsicherer und informierter durch den Markt navigieren, wurde nun der neue KI-Agent Mind of Pepe entwickelt.

Dieser wird mit unterschiedlichsten umfangreichen Datenbanken gespeist, welche sich aus Social Media, On-Chain, Preisentwicklung, Entwickleraktivität und so weiter zusammensetzen. Zudem werden sie parallel überwacht, sodass auch Korrelationen dieser Events und erfolgversprechende Muster erfasst werden können.

Bei diesem Prozess entwickelt sich der KI-Agent fortwährend und autonom weiter, um immer schneller und profitabler zu werden. Sollte es keine Chancen geben, ist er auch dazu in der Lage, die besten Trends rasant mit Memecoin-Launches zu nutzen, bei denen es auf Aktualität und Geschwindigkeit ankommt.

Weiteren Nutzen bietet Mind of Pepe durch seine hohe Interoperabilität, da sich somit die Handelssignale für höhere Gewinne schneller umsetzen lassen und ein passives Einkommen erzielt werden kann. Ebenso dient er als ein Blockchain-Berater und -Assistent, mit dem die unterschiedlichsten Dienste einfach und barrierefrei erschlossen werden können.

Für die Nutzung von Mind of Pepe wird der $MIND-Token benötigt, der noch für weniger als 29 Stunden für den aktuellen Preis von 0,0036234 USD bezogen werden kann. Durch die schrittweisen Preiserhöhungen und die Staking-Rendite von 292 % sind bis zur Markteinführung schon die ersten Buchgewinne möglich, während es solange ein sicherer Hafen ist.

Jetzt Mind of Pepe entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.