Die Personalvermittlungsaktie Hays notiert aktuell bei 1,00 Euro (Stand: 29. März 2025) und konnte im vergangenen Monat einen beeindruckenden Zuwachs von 16,28 Prozent verzeichnen. Dies stellt eine bemerkenswerte Erholung dar, nachdem die britische Personalagentur im Jahresvergleich einen Wertverlust von 10,31 Prozent hinnehmen musste. Derzeit liegt der Kurs 17,50 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch noch 29,50 Prozent unter dem Jahreshöchststand.

Analysten mehrheitlich optimistisch trotz schwacher Fundamentaldaten

Die Mehrheit der Finanzexperten zeigt sich weiterhin zuversichtlich für die Zukunftsaussichten von Hays. Von elf Analysten empfehlen aktuell neun den Kauf der Aktie, was einem bullischen Anteil von 81,8 Prozent entspricht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 0,9609 britischen Pfund, was einem Aufwärtspotenzial von über 15 Prozent entspricht. Besonders interessant erscheint die Bewertung der Aktie mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von lediglich 0,23, was auf eine potenzielle Unterbewertung hindeutet. Allerdings mahnen schwache Margen und die jüngsten Gewinnrevisionen zur Vorsicht - das für 2025 prognostizierte KGV von 41,27 liegt deutlich über dem Branchendurchschnitt.

