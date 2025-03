Krypto-News: Enormes Stablecoin-Wachstum - Chance oder Risiko?

Bei der Marktkapitalisierung der Stablecoins handelt es sich vermutlich um einen der am schwierigsten zu interpretierenden und daher auch kontroversesten Indikatoren des Krypto-Marktes.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass das Stablecoin-Wachstum in manchen Situationen als bullisch und in andere wiederum als bärisch zu interpretieren ist. Worauf Investoren dabei achten müssen und ob dies für den aktuellen Krypto-Markt weitere Korrekturen oder Gewinne anzeigt, soll der folgende Artikel aufklären.

Börsenbestände der Stablecoins geben Auskunft über Richtung des Krypto-Marktes

Sofern die Stablecoin-Bestände der Anleger bei den Kryptobörsen zunehmen, ist dies tendenziell als bullisches Zeichen zu interpretieren. Schließlich kann es darauf hindeuten, dass die Investoren Fiatwährungen in Form von Stablecoins bei den Handelsplätzen einzahlen, um in der nächsten Zeit bei Kursrücksetzern mit einer Buy-Limit-Order oder anderweitig in den Markt einzusteigen.

Seit dem Marktabschwung haben die USDC-Stablecoin-Börsenbestände laut den Angaben des Krypto-Analysten 52Hz Database über die vergangenen 3 Monate Nettoabflüsse von 50 % verzeichnet.

Dies spricht dafür, dass die Investoren ihr Geld von den Kryptobörsen abziehen. Zurückzuführen ist dies unter anderem auf die höheren Verluste, wobei die Marktkapitalisierung des Krypto-Marktes seit dem letzten Hoch um fast 32 % zurückgegangen ist.

Derzeit befindet sich die Kryptoindustrie in einer Phase mit geringerer Liquidität, welche laut 52Hz Database in der Vergangenheit jedoch immer Akkumulationsphasen dargestellt hat. Somit könnte es nun langsam wieder ein guter Zeitpunkt für das Eröffnen von Positionen werden.

Kontinuierliche Zunahme der Stablecoin-Bestände ist bullisch

Ähnlich positiv wirkt sich eine Zunahme des Stablecoin-Angebots insgesamt aus. Denn dies deutet darauf hin, das neues Kapital in den Krypto-Markt strömen kann. Dies trifft insbesondere dann zu, wenn es nach einem Bärenmarkt, vor einer Rally oder einem Seitwärtsmarkt geschieht.

In einer Baisse könnte es hingegen eher auf eine Flucht aus riskanten Altcoins in sichere Häfen sein, was auch der aktuelle Anstieg des Stablecoin-On-Chain-Volumens zeigt. Andererseits steht es auch für eine zunehmende Adoption.

Laut einem Dune-Dashboard von KARTOD konnte die Menge von einigen führenden Stablecoins wie USDT, USDC, HUSD, FDUSD, USDP und anderer im Jahresvergleich von 79,41 Mrd. USD auf 118,70 Mrd. USD um 49,48 % gesteigert werden. Auch dies kann als Vorbereitung auf die Tokenisierung und als Anzeichen für einen nahenden Bullenmarkt gewertet werden.

Stablecoin-Marktkapitalisierung über 12 Monate | Quelle: BTCTools.io

Krypto-Marktkapitalisierung über 12 Monate | Quelle: BTCTools.io

Ebenfalls sollte die Marktkapitalisierung der Stablecoins ins Verhältnis zum Rest des Krypto-Marktes gesetzt werden. Eine Zunahme kann als "trockenes Pulver" betrachtet werden, welches die Anleger auf der Reservebank in Stellung bringen. Dieses kann bei einem sich bessernden Umfeld schnell in die digitalen Assets fließen.

Zuletzt ist die Anzahl der Stablecoins jedoch mit dem Abschwung stärker gestiegen und war davor kurz in einer Seitwärtsphase, was bärisch ist. Unmittelbar davor kam es allerdings zu einem besonders steilen Anstieg während des Bullenmarktes, welcher diesen zusätzlich angetrieben hat.

Eine Zunahme des Stablecoin-Angebots könnte auch dafür stehen, dass die USA die Macht des US-Dollars ausbauen wollen, um für niedrigere Zinsen zu sorgen und Alternativen für Käufer wie China zu finden. Dann bedeutet es primär, dass der US-Dollar gefördert wird, aber weniger die Kryptowährungen. So können Menschen aus Ländern mit höherer Inflation in diesen als sicheren Hafen fliehen, was somit in wirtschaftlich schwierigen Lagen häufiger auftritt.

Fazit der Stablecoin-Entwicklung: Ist sie bullisch oder bärisch?

Zuletzt haben die Anleger ihre Stablecoins von den Börsen abgezogen, was möglicherweise auf die Verluste zurückzuführen ist, bei denen es zu Panikverkäufen gekommen ist. Nun könnten Investoren vorerst ein wenig zurückhaltender sein, insbesondere da sich die Unklarheit über die genaue Ausgestaltung US-Zölle sowie deren Inflation und Reduktion des Wirtschaftswachstums belastend auswirken.

Eine Börsenweisheit besagt jedoch, dass man dann kaufen sollte, wenn andere ängstlich werden und vice versa. Dies deckt sich mit der Aussagekraft des Indikators der Stablecoin-Börsenbestände, der langsam ein wichtiges Tief erreicht hat. Zudem deuten andere Faktoren wie das hohe Wachstum des Stablecoin-Angebots auf eine zunehmende Krypto-Adoption hin. Schließlich wirkt sich die neue Krypto-Regierung besonders förderlich auf die Industrie aus.

Dennoch darf nicht vergessen werden, dass die USA an der Macht des US-Dollars festhalten werden und daher wohl kaum eine Kryptowährung zur Weltleitwährung wird. Allerdings dürfte die Liquidität von dort deutlich leichter in die noch weiter florierende Kryptoindustrie fließen. Daher sowie wegen der Krypto-Reserve und neuer ETFs erwarten auch viele Analysten noch in diesem Jahr neue Allzeithochs für Bitcoin und den Krypto-Markt.

