Main Street Capital Corporation verzeichnete am Freitag einen Schlusskurs von 52,05 €, was einem Rückgang von 2,25% entspricht. Die Aktie liegt damit rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 60,54 €, das im Februar erreicht wurde, während sie gegenüber dem Jahrestief vom August noch ein Plus von über 21% aufweist. Im vergangenen Monat hat das Papier mehr als 8% an Wert eingebüßt.

Im vierten Quartal 2024 erzielte Main Street Capital ein Ergebnis pro Aktie von 1,02 €, womit die Analystenerwartungen von 1,04 € knapp verfehlt wurden. Der Umsatz im Quartal belief sich auf 140,4 Millionen Euro und lag damit leicht unter den prognostizierten 141,4 Millionen Euro.

Dividendenpolitik

Das Unternehmen hat regelmäßige monatliche Dividenden in Höhe von 0,25 € pro Aktie für Januar, Februar und März 2025 angekündigt, was insgesamt 0,75 € für das Quartal entspricht. Dies stellt eine Steigerung von 2,0% gegenüber dem Vorquartal und 4,2% im Jahresvergleich dar. Zusätzlich wurde im Dezember 2024 eine Sonderdividende von 0,30 € pro Aktie ausgeschüttet.

Trotz der robusten Dividendenpolitik zeigt sich die Analystengemeinde zurückhaltend. Die aktuelle Einschätzung für Main Street Capital lautet "Neutral" mit einer Kaufempfehlung und fünf Halteempfehlungen. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 50,40 €, was unter dem aktuellen Handelspreis liegt.

Die technischen Indikatoren zeigen ein gemischtes Bild: Während die Aktie sich über dem 200-Tage-Durchschnitt bewegt, was auf einen langfristigen Aufwärtstrend hindeutet, liegt sie gleichzeitig fast 8% unter dem 50-Tage-Durchschnitt. Der relative Stärkeindex (RSI) von 69,5 deutet darauf hin, dass sich die Aktie am oberen Ende des neutralen Bereichs befindet, aber noch nicht überkauft ist.

