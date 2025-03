München Rück hat am 28. März 2025 ein neues 52-Wochen-Hoch erreicht. Der Aktienkurs schloss am vergangenen Freitag bei 12,77 USD, nur knapp unter dem neuen Rekordhoch von 12,78 USD. Die beeindruckende Jahresperformance von 35,52% und ein Zuwachs seit Jahresbeginn von 27,06% unterstreichen die positive Kursentwicklung. Besonders in den letzten 30 Tagen konnte die Aktie um 11,04% zulegen.

Mitte März verkündete München Rück die Übernahme des kalifornischen Startups Next Insurance. Mit dieser Akquisition will der Rückversicherungskonzern die Chancen im Bereich der digitalen Versicherung nutzen. Die Transaktion verdeutlicht den strategischen Fokus auf Innovation und die Erweiterung der digitalen Präsenz.

Marktaussichten und Risikobewertung

Für die kommenden Monate prognostiziert der Konzern ein globales Wirtschaftswachstum auf dem Niveau von 2024, wobei politische Unsicherheiten Herausforderungen darstellen könnten. Die München Rück bleibt angesichts klimabezogener Risiken wachsam und verweist auf die Naturkatastrophen des vergangenen Jahres, die die konkreten Auswirkungen des Klimawandels verdeutlicht haben.

Der technische Indikator RSI liegt mit einem Wert von 73,8 im überkauften Bereich, was auf eine mögliche Konsolidierung hindeuten könnte. Dennoch zeigt der deutliche Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt von 20,81% die Stärke des aktuellen Aufwärtstrends. Bemerkenswert ist auch, dass die Aktie inzwischen mehr als 52% über ihrem 52-Wochen-Tief vom 17. April 2024 notiert, was die Erholung und positive Marktdynamik der letzten zwölf Monate unterstreicht.

