Bavarian Nordic erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 5.716 Millionen DKK, was im Rahmen der zuvor kommunizierten Prognose von 5.400 bis 5.800 Millionen DKK liegt. Das Betriebsergebnis (EBITDA) belief sich auf 1.603 Millionen DKK, entsprechend einer EBITDA-Marge von 28%. Die Aktie des Impfstoffherstellers schloss am vergangenen Freitag mit einem Plus von 4,03% bei 21,67 Euro, liegt jedoch seit Jahresbeginn mit 17,48% im Minus.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 rechnet der Konzern mit einem Umsatz zwischen 5.700 und 6.700 Millionen DKK bei einer EBITDA-Marge von 26 bis 30%. Von den prognostizierten Einnahmen sind bereits 2.500 Millionen DKK durch bestehende Verträge im Bereich Public Preparedness Vaccines gesichert, wobei in diesem Segment insgesamt 3.000-4.000 Millionen DKK erwartet werden.

Wachstumstreiber und saisonale Einflüsse

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Bavarian Nordic ?

Der Geschäftsbereich Travel Health Vaccines soll mit rund 2.500 Millionen DKK zum Gesamtumsatz beitragen. Darin enthalten sind erwartete 50-100 Millionen DKK aus dem Verkauf des Chikungunya-Impfstoffs, dessen Markteinführung in den USA und wichtigen europäischen Märkten für die erste Jahreshälfte 2025 geplant ist. Zusätzlich werden etwa 200 Millionen DKK aus Vertragsarbeiten erwartet.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass das Travel Health-Geschäft saisonalen Schwankungen unterliegt und auch der Zeitpunkt der Umsatzrealisierung im Bereich Public Preparedness variieren kann. Dies führt zu einer erwarteten Variabilität bei Umsatz und EBITDA im Jahresverlauf 2025, wobei insbesondere für das erste Quartal schwächere Ergebnisse prognostiziert werden. Mit einem aktuellen Kurs von 21,67 Euro liegt die Aktie derzeit 43,32% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 38,23 Euro und 18,60% unter dem 200-Tage-Durchschnitt.

Anstehende Termine für Investoren

Für Investoren stehen zwei wichtige Termine bevor: Am 9. April 2025 findet die Jahreshauptversammlung statt, gefolgt von der Veröffentlichung der Finanzberichte für das erste Quartal 2025 am 9. Mai. Diese Daten könnten weitere Einblicke in die Geschäftsentwicklung und die Fortschritte bei der Markteinführung des Chikungunya-Impfstoffs liefern, der als wichtiger Wachstumstreiber im Bereich Travel Health angesehen wird.

Anzeige

Bavarian Nordic-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Bavarian Nordic-Analyse vom 30. März liefert die Antwort:

Die neusten Bavarian Nordic-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Bavarian Nordic-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Bavarian Nordic: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...