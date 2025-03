News von Trading-Treff.de Das ist mal ein satter Gewinn: Nikola hat am Freitag über OTC Markets einen Gewinn von 124,67 % abschließen können. Das mutet nach einer außergewöhnlichen Chance an. Die Aktie ist damit aber auch auf dieser Handelsplattform nur auf einen Kurs von 0,235 Dollar gekommen, und löst auch ansonsten weiterhin viele Bedenken aus. Der Kursgewinn über OTC Markets hat sich an keiner anderen Börse gezeigt. Dort ging es teils um Kursverluste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...