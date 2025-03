Der argentinische Öl- und Gasproduzent Vista Oil Gas zeigt in der letzten Handelswoche eine interessante Entwicklung. Trotz eines Kursrückgangs von 3,11% am vergangenen Freitag auf 43,60 Euro konnte die Aktie innerhalb der letzten sieben Tage ein Plus von 2,83% verzeichnen. Diese kurzfristige Erholung steht im Kontrast zum allgemeinen Abwärtstrend, der die Aktie seit Jahresbeginn um 20% nach unten drückte. Besonders bemerkenswert: Die Aktie bleibt mit einem Abstand von knapp 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch vom 15. Januar 2025, als das Papier noch bei 58,00 Euro notierte. Experten sehen hierin die Auswirkungen der schwankenden Ölpreise sowie die allgemeine Volatilität im lateinamerikanischen Energiesektor.

Dichte Terminagenda prägt kommende Wochen

In den nächsten Wochen stehen für Vista Oil Gas mehrere wichtige Termine an. Am 23. April wird das Unternehmen seine Ergebnisse für das erste Quartal 2025 veröffentlichen, gefolgt von einer detaillierten Präsentation einen Tag später. Zuvor nimmt das Unternehmen am 8. April am Jefferies LatAm Summit teil und hält am 9. April seine Jahreshauptversammlung ab. Trotz der aktuellen Kursschwäche zeigen sich Analysten weiterhin optimistisch: Alle drei beobachtenden Experten empfehlen die Aktie zum Kauf, mit einem durchschnittlichen Kursziel von umgerechnet 67,39 US-Dollar - was ein Aufwärtspotenzial von über 40% bedeutet. Die fundamentalen Kennzahlen unterstützen diese positive Einschätzung: Mit einem aktuellen KGV von 8,76 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 4,36 präsentiert sich das Unternehmen aus Mexiko-Stadt vergleichsweise günstig bewertet.

