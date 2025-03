Der Social-Media-Konzern Snap reorganisiert seine Finanzen durch milliardenschwere Anleihen, während die Aktie unter Druck steht und Analysten die KI-Investitionen kritisch sehen.

Snap Inc. steht derzeit vor einer Reihe von Marktherausforderungen, die sowohl die breiteren Branchentrends als auch unternehmensspezifische Entwicklungen widerspiegeln. Die Aktie schloss am Freitag bei 8,20 Euro, was einem Tagesverlust von 3,48% entspricht. Besonders besorgniserregend ist der Abwärtstrend über längere Zeiträume: Seit Jahresbeginn verzeichnet das Papier einen Rückgang von mehr als 25%, während der Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 15,93 Euro bereits knapp 49% beträgt.

Im Februar 2025 hat Snap eine bedeutende Umstrukturierung seiner Schulden vorgenommen. Das Unternehmen emittierte Senior Notes im Wert von 1,5 Milliarden Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2033. Die Nettoerlöse wurden hauptsächlich für den Rückkauf bestehender wandelbarer Senior Notes verwendet, die zwischen 2025 und 2028 fällig werden. Damit zielt Snap darauf ab, sein Schuldenprofil zu optimieren und Zinsaufwendungen zu reduzieren. Parallel dazu hat das Unternehmen seine revolvierende Kreditfazilität angepasst, indem 800 Millionen Dollar der Fazilität bis Februar 2030 verlängert wurden, während die restlichen 250 Millionen Dollar im Mai 2027 auslaufen. Diese strategische Maßnahme soll die Liquidität und finanzielle Flexibilität verbessern.

Profitabilität und Wachstumsaussichten

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Snap ?

Analysten haben Bedenken bezüglich des Zeitplans für Snaps Weg zur Profitabilität geäußert. Sie weisen darauf hin, dass erhöhte Investitionen in künstliche Intelligenz diesen Prozess verzögern könnten. Diese verstärkten Investitionen stellen das Unternehmen zwar für zukünftiges Wachstum auf, bringen jedoch kurzfristige finanzielle Herausforderungen mit sich. Auch der technische Zustand der Aktie gibt Anlass zur Sorge - mit einem Kurs, der deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 10,60 Euro liegt (-22,62%) und einem hohen RSI-Wert von 81,8, der auf überkaufte Bedingungen hindeuten könnte.

Bemerkenswert war die jüngste Aktivität auf dem Optionsmarkt. Am 26. März 2025 wurden insgesamt 55.559 Kontrakte gehandelt, wobei Kaufoptionen etwa 78,57% dieser Transaktionen ausmachten. Dies deutet auf eine vorherrschend optimistische Stimmung unter Investoren hin, trotz der jüngsten Kursschwäche. Das offene Interesse lag bei etwa 1,07 Millionen Kontrakten, was auf bedeutende laufende Positionen im Optionsmarkt von Snap hinweist.

Snap operiert in einem hart umkämpften Marktumfeld und steht im Wettbewerb mit etablierten und aufstrebenden Akteuren im Bereich Social Media und Technologie. Die Fähigkeit des Unternehmens zu innovieren und seine Plattform effektiv zu monetarisieren, wird entscheidend sein, um seine Marktposition zu behaupten und auszubauen. Mit einer hohen annualisierten Volatilität von knapp 45% in den letzten 30 Tagen bleibt die Aktie für Anleger ein bewegliches Ziel.

Anzeige

Snap-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Snap-Analyse vom 30. März liefert die Antwort:

Die neusten Snap-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Snap-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Snap: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...