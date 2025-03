News von Trading-Treff.de Für Nel Asa sieht es fast nach einem massiven Short-Fall aus. Die Norweger haben sich in den vergangenen Tagen wieder massiv nach unten bewegt. Die Aktie verlor am Freitag immerhin in Richtung von 0,20 Euro auf inzwischen nur noch 0,215 Euro. Allerdings hat sich am Freitag eine Besonderheit gezeigt: Nel Asa erhielt einen Millionenauftrag und fiel dennoch. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Märkte am Montag den Fall aufgreifen. ...

