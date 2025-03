Der Industriekonzern Idex erwirbt Mott Corporation zur Stärkung seiner Materialwissenschaftstechnologie, kämpft jedoch mit erheblichen Kursverlusten und schwächeren Quartalsergebnissen.

Idex Corporation verzeichnete zuletzt bemerkenswerte Marktbewegungen, die sowohl interne strategische Entscheidungen als auch breitere Markttrends widerspiegeln. Die Aktie schloss am vergangenen Freitag bei 167,80 Euro und verzeichnete damit einen Tagesverlust von 1,47%. Besonders auffällig ist der erhebliche Rückgang von 10,12% im letzten Monat sowie die Jahresverluste von 16,48%. Mit einem Abstand von nur 2,10% zum 52-Wochen-Tief von 164,35 Euro bewegt sich der Kurs aktuell in einer kritischen Zone.

Im vierten Quartal meldete Idex einen Umsatz von 798 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 1% im Jahresvergleich entspricht. Der verwässerte Gewinn pro Aktie (EPS) fiel jedoch um 43% auf 1,57 Dollar, während der bereinigte verwässerte EPS mit 1,90 Dollar einen Rückgang von 10% verzeichnete. Der operative Cashflow für das Quartal betrug 205 Millionen Dollar und lag damit unter dem Vorjahreswert.

Strategische Initiativen und Marktperspektiven

Am 23. Juli 2024 gab Idex die Übernahme der Mott Corporation bekannt. Diese Akquisition zielt darauf ab, die Fähigkeiten des Unternehmens im Bereich der angewandten Materialwissenschaftstechnologie in Märkten mit hoher Wertschöpfung zu verbessern. Der strategische Schritt soll die Position von Idex in Sektoren wie der Halbleiter-Wafer-Fertigung, der Energiewende, der Medizintechnik und der Verteidigung stärken.

Mit dem aktuellen Kurs notiert die Aktie 12,68% unter ihrem 200-Tage-Durchschnitt von 192,17 Euro und weist eine 30-Tage-Volatilität von 22,50% auf. Bemerkenswert ist auch der erhebliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 225,00 Euro, der bei über 25% liegt. Diese Kennzahlen verdeutlichen die aktuellen Herausforderungen, mit denen Idex konfrontiert ist, während das Unternehmen weiterhin versucht, durch strategische Übernahmen und Produktinnovationen in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld zu wachsen.

