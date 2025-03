Unterföhring (ots) -Sie haben es wieder getan: Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf tauchen am Samstagabend live mit ihrem mobilen Studio überraschend auf der Seebrücke Koserow auf Usedom direkt an der Ostsee auf und laden dazu ein, "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" zu spielen. Jede Zuschauerin oder jeder Zuschauer, der spontan zur Seebrücke kommt, hat die Chance, live auf ProSieben um 100.000 Euro zu quizzen.Eine hohe Gewinnsumme und ein Meer an Kandidat:innen: Am späten Abend beantwortet Ronny, der als zehnter Mitspieler die Bühne auf der Seebrücke betritt, die Finalfrage richtig. Diese Antwort schwemmt ihm die hohe Gewinnsumme von 100.000 Euro in die Kasse. Zusätzlich erspielt er sich in einer Spezialrunde echtes Gold im Wert von 1.800 Euro.ESGQ-Sieger Ronny: "Ich werde in knapp zehn Wochen Vater, da kann man das Geld gut gebrauchen."Die zweite Ausgabe der überraschenden Live-Quizshow überzeugt und erzielt gute 12,5 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" punktet damit erneut am Samstagabend und gewinnt die Prime Time bei den jungen Zuschauer:innen.Erst ein Autohof, dann eine Seebrücke - welchen neuen, überraschenden und absurden Ort sucht dieses Mal Joko Winterscheidt aus, um bereits kommenden Samstag "Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" zu spielen? Bis zur Show bleibt das sein Geheimnis."Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)" - samstags, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: ESGQFotomaterial von ESGQ auf Usedom zur redaktionellen Berichterstattung auf der ProSieben-Presseseite unter https://presse.prosieben.de.Basis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 30.03.2025 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin Körberphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingIsabella Toennesphone: +49 (0) 89 95 07 - 1172email: isabella.toennes@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6001678