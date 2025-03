Der Versicherungskonzern meldet eine 31-prozentige Steigerung des Betriebsgewinns, erhöht die Prognosen und sichert sich eine strategische IT-Partnerschaft mit Wipro.

Phoenix Group Holdings plc verzeichnete zum Börsenschluss am Freitag einen Kurs von 6,92 Euro, was einem Anstieg von 9,76 Prozent im vergangenen Monat entspricht. Seit Jahresanfang legte die Aktie um beachtliche 11,62 Prozent zu und nähert sich damit ihrem 52-Wochen-Hoch von 7,09 Euro, das am 24. März 2025 erreicht wurde.

Im März 2025 präsentierte Phoenix Group beeindruckende Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 und meldete deutliche Fortschritte bei seinem dreijährigen strategischen Plan. Der bereinigte Betriebsgewinn stieg um 31 Prozent auf 825 Millionen Pfund im Vergleich zum Vorjahr. Dieses Wachstum wurde durch eine starke Cashflow-Generierung unterstützt, wobei der operative Cashflow 1,4 Milliarden Pfund erreichte und damit das für 2026 gesteckte Ziel vorzeitig übertraf. Infolgedessen hob Phoenix seine Prognose für den Betriebsgewinn 2026 von 900 Millionen auf 1,1 Milliarden Pfund an.

Strategische Partnerschaft mit Wipro und Kapitalrückführung an Aktionäre

Phoenix Group unterzeichnete am 26. März 2025 einen zehnjährigen Vertrag im Wert von 500 Millionen Pfund mit dem indischen IT-Dienstleister Wipro. Der Vertrag umfasst die Verwaltung des ReAssure-Geschäfts von Phoenix mit Schwerpunkt auf dem Management von Lebensversicherungen und Pensionen. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, die technologischen Fähigkeiten und die betriebliche Effizienz von Phoenix auf dem britischen Markt zu verbessern.

Die Aktie notiert aktuell 9,12 Prozent über ihrem 200-Tage-Durchschnitt von 6,34 Euro, was die positive Entwicklung der letzten Monate unterstreicht. Vom 52-Wochen-Tief bei 5,62 Euro, das im April 2024 erreicht wurde, hat sich der Kurs um beachtliche 22,93 Prozent erholt.

Im Rahmen seiner Aktionärsvergütung kündigte Phoenix eine Erhöhung der Schlussdividende um 2,6 Prozent auf 27,35 Pence pro Aktie an. Damit steigt die Gesamtdividende für das Jahr auf 54,00 Pence pro Aktie, verglichen mit 52,65 Pence im Vorjahr. Als Ex-Dividende-Datum wurde der 3. April 2025 festgelegt, die Auszahlung erfolgt am 21. Mai 2025.

Am 21. März 2025 übten mehrere Führungskräfte Optionen ohne Ausübungspreis im Rahmen des langfristigen Anreizplans und des aufgeschobenen Bonusaktienplans des Unternehmens aus. Tom Ground, CEO für Retirement Solutions, übte Optionen für 54.310 Aktien aus und verkaufte diese zu etwa 575 Pence pro Aktie. Colin Williams, CEO für Pensions and Savings, übte Optionen für insgesamt 197.993 Aktien aus, die er ebenfalls zu rund 575 Pence je Aktie veräußerte.

In einer rechtlichen Entwicklung reichte der ehemalige CEO der Phoenix-Tochtergesellschaft SunLife Ltd. eine Klage gegen das Unternehmen ein, in der er eine Unterbezahlung geltend macht, was die Komplexität innerhalb der Corporate-Governance-Struktur von Phoenix verdeutlicht.

