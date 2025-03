© Foto: picture alliance / imageBROKER | Unai Huizi

Ein erfolgreicher Vermögensaufbau, bedingt gute Investitionen und einen langfristigen Anlagehorizont.In Zeiten steigender Börsen trauen sich meist immer mehr Anleger, Fonds und Aktien zu kaufen, um sie dann im nächsten Abschwung enttäuscht wieder abzustoßen. Doch gerade diese Schwächephasen bieten langfristig die besten Einstiegsgelegenheiten. Die Historie zeigt zudem: Nur wer langfristig am besten regelmäßig investiert, kann ein großes Vermögen aufbauen. An erster Stelle sollte die Wahl einer passenden Strategie stehen. Wer Schwankungen von 50 Prozent oder mehr verkraftet, kann allein auf die renditestärkste Anlageklasse Aktien setzen. In allen anderen Fällen ist eine breite Streuung über …