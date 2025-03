Der Halbleiter- und IoT-Spezialist erleidet erhebliche Kursverluste trotz verbesserter Quartalszahlen. Die Herausforderungen entstanden durch technische Schwierigkeiten bei neuen Produktlinien.

Die Semtech Corporation steht aktuell vor erheblichen Herausforderungen an den Märkten. Der Halbleiter- und IoT-Lösungsanbieter musste am vergangenen Freitag einen Kurseinbruch von 6,33% hinnehmen, wodurch die Aktie bei 32,11 € schloss. Diese negative Entwicklung reiht sich in einen besorgniserregenden Trend ein, der zu einem Wertverlust von 46,96% seit Jahresbeginn geführt hat. Besonders bemerkenswert ist der Abstand von 56,90% zum 52-Wochen-Hoch von 74,50 €, das erst im Januar erreicht wurde.

Im vierten Quartal und Geschäftsjahr mit Ende zum 26. Januar 2025 konnte Semtech dennoch einige operative Verbesserungen vorweisen. Der Nettoumsatz stieg auf 251,0 Millionen Dollar, was einem Wachstum von 6% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Die Bruttomarge verbesserte sich um 90 Basispunkte auf 52,0%, während die Betriebsmarge um 100 Basispunkte auf 8,5% anstieg. Das Unternehmen erzielte einen verwässerten Gewinn pro Aktie (GAAP) von 0,43 Dollar und einen bereinigten Gewinn pro Aktie (Non-GAAP) von 0,40 Dollar.

Für das Gesamtjahr 2025 beliefen sich die Nettoumsätze auf 909,3 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 5% im Jahresvergleich entspricht. Die GAAP-Bruttomarge verbesserte sich auf 50,2%, verglichen mit 34,1% im Vorjahr. CEO Hong Hou betonte die sequenziellen Verbesserungen bei Nettoumsatz, Bruttomarge, Betriebsmarge und Gewinn pro Aktie als positive Wendepunkte in der Unternehmensleistung.

Rechtliche Probleme und Produktinnovationen

Am 10. Februar 2025 erlitt die Semtech-Aktie einen dramatischen Wertverlust von über 30%, wodurch mehr als 1,4 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung vernichtet wurden. Dieser Einbruch wird auf Enthüllungen bezüglich der CopperEdge-Produkte zurückgeführt, die für Rechenzentren der nächsten Generation konzipiert sind. Eine Sammelklage wirft dem Unternehmen vor, die Fähigkeiten dieser Produkte falsch dargestellt zu haben, was zu unerfüllten Kundenanforderungen und notwendigen Architekturänderungen führte. Investoren wurden auf diese Probleme aufmerksam, als das Unternehmen seine Umsatzerwartungen für CopperEdge nach unten korrigierte.

Trotz dieser Herausforderungen setzt Semtech seine Innovationstätigkeiten fort. Am 25. März 2025 kündigte das Unternehmen einen Durchbruch mit seinem ITU-konformen asymmetrischen 50G-PON-OLT-Chipsatz an, der darauf abzielt, Leistungs- und Größenbarrieren für Glasfasernetze der nächsten Generation zu überwinden. Zwei Tage später, am 27. März, stellte Semtech seine UEX-Serie vor, die eine punktuelle Erweiterung und Verteilung auf Protokollebene über IP-Netzwerke ermöglicht, mit verbesserten Überwachungs- und Kontrollfunktionen für Distanzen bis zu 100 Meter.

Die aktuellen Analysteneinschätzungen zu Semtech sind überwiegend neutral. Das Unternehmen wird mit einem Anlagerating "Halten" und einem Kursziel von 33,00 Dollar bewertet. Die Unterbewertungen deuten auf Stärken in der Branchenpositionierung hin, werfen jedoch Bedenken hinsichtlich der Managementeffektivität und Sicherheitsmetriken auf.

Die hohe Volatilität der Aktie, die in den letzten 30 Tagen annualisiert bei 83,78% lag, spiegelt die unsichere Marktlage wider. Langfristig orientierte Anleger können jedoch auf die positive 12-Monats-Entwicklung von 18,05% verweisen, die trotz der jüngsten Rückschläge eine gewisse Widerstandsfähigkeit andeutet.

