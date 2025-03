Ad-hoc-Meldung: Gleich zu Wochenbeginn prozentual dreistellig? Der frühe Vogel…

Anzeige / Werbung

Das altbekannte Sprichwort mit "dem frühen Vogel" könnte auch morgen wieder sehr zutreffend sein.

Eine am frühen Samstagmorgen veröffentlichte Ad-hoc-Nachricht hat in unseren Augen das Potenzial, gleich zu Wochenbeginn eine komplette Neubewertung bei dieser Aktie auszulösen. Microcap-Aktien mit besonderem Hebel performen regelmäßig losgelöst vom Gesamtmarktkontext, und somit dürfte diese Aktie hebeltechnisch der ganz große Gewinner der neuen Börsenwoche werden, und nicht nur das, sondern womöglich in den nächsten Wochen und Monaten auch als Gewinner der noch immer jungen Cannabisbranche hervorgehen.

… Denn es scheint, als führe künftig kein Weg mehr an diesen im Mainstream noch komplett unbekannten Player vorbei. Allein der mögliche Transaktionswert der am frühen Samstagmorgen veröffentlichten Ad-hoc-Meldung beläuft sich voraussichtlich auf ca. 12-20 Mio. Dollar (CDN; Quelle). Gleich vier Tonnen Cannabis dürfen nun im Rahmen von jetzt gesicherten strategischen Abnahmeverträgen von Kanada nach Deutschland geliefert werden, und zwar von dem Unternehmen, das unseres Erachtens das Potenzial hat, künftig den deutschen Markt für medizinisches Cannabis zu dominieren.

Schnelle Verdopplung schon da gewesen

Kein Wunder also, dass auch bereits einer der internationalen Marktführer der Cannabisbranche, ein Nasdaq-Schwergewicht, eine Partnerschaft mit dem bislang noch unbekannten Player abgeschlossen und ebenso bereits seine Erstbestellung bei diesem "Noch-Junior" abgegeben hat. Im Umfeld der Bekanntgabe verdoppelte sich der Kurs dieser Aktie übrigens gleich zu Jahresbeginn binnen nur weniger Tage, und zwar mit großem Wirbel. Spekulanten wetteten auf einen nachhaltigen Durchbruch bei diesem Titel, vielleicht aber ein paar Monate zu früh, denn jetzt scheint er tatsächlich da und die Tage der großen Ernte wirklich in Aussicht.

Dieses Unternehmen könnte aufgrund eines ganz klaren Wettbewerbsvorteils jetzt vom hässlichen "Entlein" und "Überbleibsel" des einstigen Cannabisbooms mit kaum nennenswerten Umsätzen zu einem marktdominierenden Player mit jetzt sehr kurzfristig unmittelbar zweistelligen Millionenumsätzen werden, in weiterer Folge dann ein Rekordquartal dem anderen folgen. Der Kurs war schon im Januar doppelt so hoch wie jetzt, und auch deshalb erwarten wir jetzt nach dieser Durchbruchsmeldung vom Wochenende einen wahrhaftigen "Mega-Turnaround". Das allseits bekannte Sprichwort mit dem "frühen Vogel" dürfte daher auch dieses Mal wieder greifen. - Ein prozentual dreistelliger Kurszuwachs wäre fürwahr alles andere als überraschend:

Breaking News für Micro-Cap Unternehmen HYTN Innovations* (WKN:A3DEUD)!

- Bitte beachten Sie unbedingt die vollständigen Ad-hoc-Nachrichten und Filings bei den Behörden, sowie die bestehenden Interessenkonflikte und den Disclaimer weiter unten im Text- Advertorial/Werbung (Auftraggeber: HYTN Innovations) -

Ad-hoc-Meldung:

HYTN Secures Strategic Supply Agreements and Qualifies 4000kg of Cannabis for German Market

HYTN Innovations*

WKN:A3DEUD

Börsenplätze: Deutsche Börse (Deutschland), Canadian Securities Exchange (CSE, Kanada; Heimatbörse)

In der Meldung heißt es: "HYTN Innovations Inc., ein führendes Unternehmen in der Herstellung von Cannabis in pharmazeutischer Qualität, gibt bekannt, dass das Unternehmen strategische Lieferverträge abgeschlossen und die Lieferantenqualifizierung mit zwei Cannabisanbauern im Rahmen seines Good Manufacturing Practice (GMP)-Systems erfolgreich abgeschlossen hat. Dadurch wurden mindestens 4000 kg Cannabis für den deutschen Markt qualifiziert. Dieser Meilenstein baut auf den jüngsten Ankündigungen von HYTN auf, die den strategischen Übergang zum internationalen Pharmavertrieb, einschließlich Partnerschaften mit SNDL Inc. (SNDL) und 4C Labs, skizzieren. Er stärkt den Produktionsumfang und positioniert das Unternehmen für eine weitere globale Expansion." - Man freue sich darauf, HYTN als bevorzugten Partner für pharmazeutisches Cannabis in Europa zu etablieren.

HIER zur vollständigen Version der relevanten Ad-hoc-Nachricht.

Wir meinen: Nicht nur dank der erst zu Jahresbeginn bekanntgegebenen Partnerschaft mit einem der größten und führenden Konzerne der Cannabisbranche könnte nun wohl die Transformation vom Start-up zu einem Unternehmen gelingen, an dem die großen und wichtigen Branchenplayer nicht mehr vorbeikommen, insbesondere dann nicht, wenn sie den deutschen, europäischen und australischen Markt bedienen wollen. Denn HYTN Innovations* (WKN:A3DEUD) hat tatsächlich einen ganz entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Und die jetzt veröffentlichte Meldung dürfte der Startschuss sein. Im Erfolgsfall sind bei diesem Microcap dann plötzlich zweistellige Millionenumsätze in den Finanzabschlüssen. Meinen Sie nicht auch, dass mit dem Lostreten der Verkäufe eine grundliegende Neubewertung die einzig logische Konsequenz sein muss? Allein die jetzt für den deutschen Markt qualifizierten 4 Tonnen (wie am frühen Samstagmorgen bekanntgegeben) sind Millionen (zweistellig) wert (!!!).

Der große Wettbewerbsvorteil von HYTN

Die Aktie von HYTN Innovations* (WKN:A3DEUD) könnte hebeltechnisch einer der größten Gewinner des stetig wachsenden Marktes für medizinisches Cannabis in Deutschland, Australien und Großbritannien werden, gibt es derzeit so gut wie keine unabhängigen Unternehmen, die Cannabis in der Qualität liefern können (GMP), wie es beispielsweise der deutsche Gesetzgeber vorschreibt: In Deutschland müssen importierte Cannabisprodukte die Good Manufacturing Practice (GMP)-Standards erfüllen, um die Sicherheit, Qualität und Wirksamkeit der Produkte zu gewährleisten. Diese Anforderungen sind besonders wichtig, da medizinisches Cannabis in Deutschland vor allem für Patienten mit Gesundheitsproblemen verschrieben wird. HYTN Innovations* (WKN:A3DEUD) ist eines der wohl nur ganz wenigen unabhängigen Unternehmen, das Cannabis exakt gemäß der Standards verarbeiten kann und dessen Produkte dank der erteilten Lizenzen in zahlreichen Ländern akzeptiert werden.

Und übrigens: Die jüngst ausgestreckte Hand eines der größten vertikal integrierten Cannabisunternehmen im Rahmen einer Partnerschaft könnte nur ein Vorspiel zu "deutlich mehr" sein. Dieses Unternehmen könnte sich beispielsweise auch den Kauf des Partners leisten und hat in den letzten Jahren tatsächlich mehrere Unternehmen der Branche übernommen. Ganz aktuell ist hier die Übernahme von Nova Cannabis zu nennen, die man sich rund 115 Mio. Dollar (CDN) kosten ließ. Weitere durch SNDL erfolgte Engagements in den letzten 24 Monaten waren die Übernahme der Valens Company für 138 Mio. Dollar (CDN) oder auch die Engagements bei Indiva Limited (Cannabis Esswaren) oder bei Delta 9 Cannabis.

Die große Chance für Anleger mit dem Cannabis-Microcap HYTN Innovations* (WKN:A3DEUD)

Mit erst kürzlich erhaltenen Zertifizierungen durch Behörden und der somit erlangten Möglichkeit, Cannabis so zu verarbeiten, das es in Länder wie Deutschland oder England überhaupt eingeführt werden darf, könnte sich dieses noch sehr niedrig bewertete Unternehmen in die Position gebracht haben, dass es kaum ein Vorbeikommen an dessen Dienstleistung gibt, der Verarbeitung von Cannabis zu Material, das die höchsten Standards erfüllt, bis hin zur Produktion von Medikamenten. Warum sonst setzt nun sogar einer der ganz großen Branchenplayer auf dieses kleine Unternehmen, um genau diese Dienstleistung zu erbringen.

Fürwahr scheint SNDL, eines der größten kanadischen vertikal integrierten Cannabisunternehmen, die Expertise und die Möglichkeiten von HYTN zu brauchen, um seine Marktpräsenz in neuen Märkten wie Deutschland überhaupt aufbauen zu können. Allein Deutschland ist ein sehr vielversprechender Markt für die kanadischen Vorreiter, die sich inzwischen klar in der Cannabisbranche durchgesetzt haben. Die Handvoll Unternehmen, die aus dem einstigen Cannabisaktien-Hype vor einigen Jahren übrig geblieben sind, dominieren jetzt den Markt, so auch das an der Nasdaq quotierte Unternehmen SNDL, das in den letzten zwei Jahren vor allem seine Position im nordamerikanischen Cannabismarkt durch strategische Akquisitionen gestärkt und auf die Erweiterung seiner Produktions- sowie Vertriebskapazitäten abgezielt hat.

"Die Fähigkeit von HYTN Innovations, strenge internationale Anforderungen zu erfüllen, gepaart mit der Expertise von SNDL im Cannabissektor, versetzt beide Unternehmen in die Lage, ihre Geschäftstätigkeiten schnell zu skalieren und hochwertige Produkte auf wichtigen internationalen Märkten einzuführen", so das HYTN-Management in einer offiziellen Meldung. Somit will SNDL jetzt offenbar auch in Europa eine größere Rolle spielen, und HYTN könnte hiervon massiv profitieren und konstant "mitschneiden".

"Mit der starken Marktpräsenz von SNDL und HYTNs fortschrittlichen Produktionsstandards sind wir bestens aufgestellt, um einen bedeutenden Einfluss auf die globale Cannabisbranche auszuüben."

- Elliot McKerr, CEO von HYTN

Wenn nun SNDL an der Expertise von HYTN nicht vorbeikommt, so könnten auch die anderen großen Player künftig auf HYTN setzen, um den Zugang zu den neuen Märkten zu erhalten und HYTN somit der wichtige Player mit einem enorm großen Hebel werden. Anleger, die jetzt noch im Frühstadium der Entwicklungen auf HYTN setzen, könnten im Erfolgsfall wirklich groß profitieren, könnte der Umsatz des Unternehmens in den nächsten Wochen und Monaten förmlich explodieren.

Im Zuge der Shoppingtouren der großen Cannabisunternehmen (SNDL kaufte gleich mehrere Unternehmen; Branchen-Schwergewicht kündigte erst im Dezember 2024 die geplante Übernahme von Motif Labs Ltd. an, einem bedeutenden kanadischen Cannabis-Extraktionsunternehmen. Der Kaufpreis beträgt bis zu 100 Millionen Dollar (CDN). Diese Akquisition soll Organigram zum größten Cannabisunternehmen in Kanada nach Marktanteilen machen), könnte sich HYTN auch tatsächlich zu einem neuen Übernahmeziel entwickeln (selbstredend reine Spekulation).

Fazit: Wagnis, aber potenziell wirklich sehr lohnend, denn genau jetzt könnte der Revenue-Stream losgetreten werden. Allein die nun qualifizierten 4 Tonnen Cannabis für den deutschen Markt könnten Umsätze irgendwo zwischen 12-20 Mio. Dollar (CAD) generieren (siehe offizielle HYTN-Präsentation; Wholesale-Preis per Kilogramm bei 3.000 bis 5.000 Dollar). Im Erfolgsfall winken jetzt sogar schnell prozentual dreistellige Zugewinne, war der Kurs im Januar als Reaktion auf die SNDL-Partnerschaft schon doppelt so hoch. Ein besonders frühzeitiges Engagement könnte sich daher ganz besonders bezahlt machen.

HYTN Innovations Inc. ist ein pharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Formulierung, Herstellung, Vermarktung und den Verkauf von Produkten spezialisiert hat, die psychoaktive und psychotrope Verbindungen enthalten, darunter cannabisbasierte Cannabinoide und psilocybinbasierte Tryptamine. HYTN hat sich zum Ziel gesetzt, ein führender Anbieter dieser Produkte in allen föderal regulierten Märkten zu werden. Das Unternehmen identifiziert strategisch Marktchancen und bringt innovative Produkte durch seine fortschrittliche Entwicklungsplattform effizient auf den Markt.

SNDL ist der größte private Einzelhändler für Alkohol und Cannabis in Kanada mit Einzelhandelsmarken wie Ace Liquor, Wine and Beyond, Liquor Depot, Value Buds, Spiritleaf und Superette, und lizenzierter Cannabisproduzent und eines der größten vertikal integrierten Cannabisunternehmen in Kanada.

Informieren Sie sich selbst über HYTN Innovations* (WKN:A3DEUD):

Webseite: https://www.hytn.ca/

Filings von HYTN Innovations (Börsenbehörden Kanada): www.sedarplus.ca

HIER geht es zum Aktienkurs von HYTN Innovations.

Mit besten Empfehlungen

Ihr inult-Team

www.inult.com

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei inult definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei inult vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von inult für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von inult dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der inult-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der inult-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch inult veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den inult-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmens HYTN Innovations Inc. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung signifikante Aktienbestände in HYTN Innovations Inc. und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in HYTN Innovations Inc. einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit HYTN Innovations Inc. und erhalten hierfür ein Entgelt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von HYTN Innovations Inc. im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von inult ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens.

Medieninhaber & Herausgeber:

bullVestor Medien GmbH

4300 Sankt Valentin, Gutenhofen 4

Tel: +43 7435 540 77 - 0

Firmenbuchnummer: FN 275279y

UID- Nummer: ATU 62435644

LEI: 549300IB9WNO0P0OFS60

Behörde gem. ECG: Örtlich zuständige Gewerbebehörde

Anwendbare Vorschriften: Österr. Gewerbeordnung (Bundesgesetzblatt)

Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV: Helmut Pollinger

