ARTE erhält vier Auszeichnungen beim renommierten Serienfestival "Séries Mania" in Lille, darunter die beiden Hauptpreise "Großer Preis" im Internationalen Wettbewerb für die spanische Serie "Querer" von Alauda Ruiz de Azúa und die "Beste Französische Serie" für "Nur 37 Sekunden" von Anne Landois und Sophie Kovess-Brun.Eine besondere Erwähnung für das "Beste Drehbuch" erhielt die Serie "The Deal" von Jean-Stéphane Bron und Alice Winocour, die ebenfalls im Internationalen Wettbewerb vertreten war. Im Wettbewerb der Kurzformate wurde die Serie El'Sardines" von Zoulikha Tahar und Kaouther Adimi mit einer besonderen Erwähnung prämiert.Französischer Wettbewerb - Beste Französische SerieNUR 37 SEKUNDENEine Serie von Anne Landois und Sophie Kovess-Brun /Frei nach wahren Begebenheiten der Affäre um den Untergang der "Bugaled Breizh" /Regie: Laure de Butler /Mit Nina Meurisse, Mathieu Demy, Jonas Bloquet, Anna Cervinka, Antonia Buresi, Pauline Briand, Pauline Serieys, Eric Pucheu, Marc Bodnar, Jonathan Turnbull, Léonie Simaga, Laurent Poitreneaux, Camille Japy /Frankreich 2024/ARTE France, Alba, Colette Productions und Shoot Again Productions6x52 MinBereits online auf arte.tv (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/O3rmCgpAJrcAMYEJIohWU4GVmG?domain=services.hosting.augure.com) und am 3. und 10. April jeweils um 21.40 Uhr auf ARTEAm 15. Januar 2004 sank die "Bugaled Breizh", ein bretonischer Trawler, innerhalb von 37 Sekunden südlich der englischen Küste - alle fünf Seeleute kamen ums Leben. Der ebenso plötzliche wie unerklärliche Untergang ist für das Umfeld der Seeleute ein Schock. Die Familien haben das Gefühl, dass die Behörden die wahren Hintergründe der Tragödie totschweigen - an jenem Tag waren NATO-U-Boote auf einer Übung im Ärmelkanal. Marie, die Schwägerin eines Opfers, wird zu ihrer Sprecherin und macht sich auf die lange Suche nach der Wahrheit. Eine Serie, frei nach dem Fall Bugaled Breizh mit Nina Meurisse und Mathieu Demy.Internationaler Wettbewerb - Großer PreisQUERERVoraussichtlich im Juni 2025 auf ARTE und arte.tv (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/O3rmCgpAJrcAMYEJIohWU4GVmG?domain=services.hosting.augure.com)Serie von Alauda Ruiz de Azúa /Idee und Drehbuch: Alauda Ruiz de Azúa, Eduard Sola, Júlia de Paz /Regie: Alauda Ruiz de Azúa/Mit: Nagore Aranburu, Pedro Casablanc, Miguel Bernardeau, Iván Pellicer, Loreto Mauleón /Spanien, 2024/Koproduktion: Movistar Plus+ in Zusammenarbeit mit Feelgood Media und Kowalski Films4x50 Min.Die 53-jährige Miren verlässt ohne Vorankündigung die eheliche Wohnung. Sie reicht die Scheidung ein und verklagt ihren Mann Inigo wegen sexueller Gewalt. Ihre beiden Söhne, Aitor, 31, und Jon, 20, sind geschockt, ergreifen aber nicht dieselbe Partei. Wie lässt sich Einvernehmen in einer seit über 30 Jahre bestehenden Beziehung beweisen?Internationaler Wettbewerb - Besondere Erwähnung "Drehbuch"THE DEALEine Serie von Stéphane Bron und Alice Winocour/Autoren: Jean-Stéphane Bron, Eugéne Riousse, Alice Winocour, Julien Lacombe, Stéphane Mitchell, Valentine Monteil/Regie: Jean-Stéphane Bron /Mit: Veerle Baetens, Juliet Stevenson, Arash Marandi, Anthony Azizi, Fenella Woolgar, Alexander Behrang Keshtkar, Sam Crane, André Marcon, unter Mitwirkung von Marthe Keller; Schweiz/Frankreich 2024/ RTS- Radio Télévision Suisse, ARTE France, Bande à Part Films, Les Films Pelléas, Gaumont Télévision, Bidibul Productions, Versus production6x46 MinGenf, April 2015. Zwischen den USA und dem Iran, der verdächtigt wird, heimlich Atomwaffen zu entwickeln, beginnen internationale Verhandlungen unter Hochspannung. Alexandra Weiss, Leiterin der diplomatischen Mission der Schweiz, versucht, das fragile Gleichgewicht zwischen den hinter den Kulissen taktierenden Parteien zu wahren. Das unerwartete Auftauchen ihrer verflossenen Liebe Payam Sanjabi, einem iranische Ingenieur, dessen Leben bedroht ist, macht ihre Aufgabe umso schwerer...Die Serie THE DEAL erhielt des Weiteren den " Buyers Choice Award " der im Rahmen des neuen Programmangebots "Buyers Upfront" (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/rmRPCjYERxTnWyo0F5ivUmzx62?domain=services.hosting.augure.com)vergeben wurde.Wettbewerb Kurzformate - Besondere ErwähnungEL SARDINESVoraussichtlich im Juni 2025 auf arte.tv (https://url.de.m.mimecastprotect.com/s/O3rmCgpAJrcAMYEJIohWU4GVmG?domain=services.hosting.augure.com), YouTube und InstagramAutorinnen: Kaouther Adimi und Zoulikha Tahar/Regisseurin: Zoulikha Tahar/Mit: Meriem Amar, Dalila Nouar, Rabie Ouadjaout, Marwa Bakir, Lina Boumedine, Meriem Medjkane; Frankreich/Algerien 2024; ARTE France, FablabChannel und 2Horloges6 x 10 Min.Trouville bei Oran. Sechs Tage vor der Hochzeit ihrer jüngeren Schwester schafft die 30-jährige, unverheiratete Meeresbiologin Zouzou es nicht, ihrer Familie mitzuteilen, dass sie auf eine lange Expedition gehen möchte, um die Wanderung der Sardinen zu verfolgen, die unerklärlicherweise die algerischen Gewässer verlassen haben. Wird Zouzou zwischen Klatsch und Tratsch über ihr Singledasein, Freundschaftskrisen, Sitzungen bei einer Psychotherapeuten-Friseurin, Familiengeheimnissen und Hochzeitsvorbereitungen ihre Reise doch noch antreten?Wir gratulieren herzlich!