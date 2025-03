Applied Optoelectronics verzeichnete am vergangenen Freitag einen erheblichen Kursrückgang von 9,15 Prozent und schloss bei 14,90 Euro. Die Aktie setzt damit ihren Abwärtstrend fort und liegt mittlerweile 38,43 Prozent unter ihrem 30-Tage-Wert. Am 14. März 2025 gab das Unternehmen eine strategische Vereinbarung mit Amazon bekannt. Diese gewährt Amazon die Option, bis zu 7,945 Millionen Aktien von Applied Optoelectronics zu einem Preis von 23,6954 Dollar pro Aktie zu erwerben, ausübbar bis zum 13. März 2035. Diese Partnerschaft steht im Einklang mit Amazons erheblichen Investitionen in Rechenzentren zur Unterstützung von Cloud Computing und künstlicher Intelligenz.

Auf Nvidias GTC-Konferenz stellte der Chiphersteller seine Pläne für Co-Packaged Optics (CPO) Technologie vor, mit der Computerserver unter Verwendung neuer KI-Beschleuniger-Chips verbunden werden sollen. CPO bietet Vorteile wie reduzierten Stromverbrauch, könnte jedoch die Nachfrage nach optischen Transceivern beeinflussen - ein Kerngeschäft von Applied Optoelectronics. Trotz potenzieller Herausforderungen sind Anbieter mit Kompetenzen sowohl in Silizium- als auch in optischer Designtechnologie für Fortschritte im CPO-Bereich gut positioniert.

Analystenperspektiven und finanzielle Entwicklung

Die Bedenken bezüglich der Auswirkungen von CPO könnten überschätzt sein, wie Analyst Simon Leopold von Raymond James kürzlich betonte. Er stufte die Bewertungen für Lumentum Holdings und Coherent hoch - beide Unternehmen stellen wie Applied Optoelectronics optische Transceiver für Rechenzentren her. Leopolds Einschätzung bietet einen differenzierten Blick auf die sich entwickelnde Marktdynamik vor dem Hintergrund technologischer Innovationen.

Im dritten Quartal 2024 meldete Applied Optoelectronics einen Umsatz von 65,2 Millionen Dollar, was einem Anstieg gegenüber 62,5 Millionen Dollar im Vorjahresquartal entspricht. Die Bruttomarge sank jedoch von 32,3 Prozent auf 24,4 Prozent im Jahresvergleich. Das Unternehmen verzeichnete einen Nettoverlust von 17,8 Millionen Dollar oder 0,42 Dollar pro Aktie, verglichen mit einem Verlust von 9,0 Millionen Dollar oder 0,27 Dollar pro Aktie im Vorjahresquartal. Für das vierte Quartal 2024 erwartet das Unternehmen einen Umsatz zwischen 94 und 104 Millionen Dollar mit einer Non-GAAP-Bruttomarge zwischen 27,5 und 29,5 Prozent.

Volatilität und langfristige Perspektiven

Die Aktie von Applied Optoelectronics durchlebt eine Phase erhöhter Volatilität, was sich in einer annualisierten 30-Tage-Volatilität von 243,84 Prozent widerspiegelt. Bei genauerer Betrachtung der langfristigen Entwicklung zeigt sich ein gemischtes Bild: Während der Kurs seit Jahresbeginn um 57,18 Prozent gefallen ist, liegt er im 12-Monats-Vergleich immer noch 15,50 Prozent im Plus. Bemerkenswert ist auch die Spanne zwischen dem 52-Wochen-Hoch von 41,80 Euro (Dezember 2024) und dem 52-Wochen-Tief von 6,25 Euro (August 2024).

Die aktuelle Marktposition von Applied Optoelectronics wird von strategischen Partnerschaften und technologischen Entwicklungen geprägt. Die Vereinbarung mit Amazon bietet Wachstumspotenzial, während Entwicklungen wie Nvidias CPO-Initiative sowohl Chancen als auch potenzielle Risiken darstellen. Der deutliche Abstand zum 50-Tage-Durchschnitt von 23,06 Euro (-35,40 Prozent) deutet auf einen kurzfristigen Abwärtstrend hin, während der Kurs mit 19,16 Prozent unter dem 200-Tage-Durchschnitt liegt.

