Bamberg (ots) -Eine bahnbrechende Innovation zur Karriereplanung: Der KarriereKompass nutzt KI, um individuelle berufliche Perspektiven aufzuzeigen.Mit dem KarriereKompass steht seit Anfang des Jahres 2025 ein wegweisendes Tool für die moderne Karriereplanung bereit. Dieses Projekt wurde vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) im Rahmen des Programms "Civic Innovation - Förderung von gemeinwohlorientierten KI-Projekten" gefördert und von der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, der Runourcode GmbH und der Magnolia Psychometrics GmbH entwickelt.Im Kern des KarriereKompasses steht eine fortschrittliche künstliche Intelligenz (KI), die individuelle Eingaben analysiert und mit einer umfangreichen Datenbank berufsbezogener Deskriptoren abgleicht. Das Ergebnis: passgenaue Empfehlungen für berufliche Optionen, die auf den jeweiligen Interessen, Kompetenzen und Zielen der Nutzer*innen basieren. Diese datenbasierte Herangehensweise ermöglicht eine präzise und gleichzeitig vielseitige Orientierung in der heutigen komplexen Arbeitswelt.Wie funktioniert der KarriereKompass?Die Anwendung kombiniert KI-gestützte Sprachverarbeitung mit datenwissenschaftlichen Ansätzen. Nutzer*innen geben die eigenen beruflichen Interessen, Qualifikationen und Vorlieben ein, die anschließend mithilfe des KI-Systems ausgewertet werden. Die Software erkennt Muster und zeigt auf, welche Karrieremöglichkeiten am besten zu den individuellen Angaben passen.Eine Lösung für die Herausforderungen von morgenDer KarriereKompass richtet sich an Berufseinsteiger*innen, Menschen in der beruflichen Neuorientierung sowie Arbeitssuchende. Ziel ist es, diese Zielgruppen dabei zu unterstützen, informierte Entscheidungen über ihre berufliche Zukunft zu treffen. "Die Integration von künstlicher Intelligenz ermöglicht es uns, eine individuelle und gleichzeitig skalierbare Beratung anzubieten", erklärt Prof. Dr. Judith Volmer, Projektleiterin. Der KarriereKompass ist unter karrierekompass.ai verfügbar und bietet Nutzer*innen eine neue, innovative Möglichkeit, ihre berufliche Zukunft zu gestaltenPressekontakt:Prof. Dr. Judith VolmerUniversität BambergTel.: +49 (0) 951 - 863-1894E-Mail: judith.volmer (at) uni-bamberg.deOriginal-Content von: Runourcode GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178084/6001757