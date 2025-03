© Foto: Bernd Feil - Pressefoto M.i.S., Mindelheim

Kaffee wird spürbar teurer. Brancheninsidern zufolge rechnen Händler mit Preiserhöhungen von bis zu 25 Prozent.Hintergrund ist ein dramatischer Preisanstieg bei Arabica-Rohkaffee, der sich über vier aufeinanderfolgende defizitäre Erntesaisons hinweg aufgebaut hat. Besonders schlechtes Wetter in wichtigen Anbauregionen hat die Erträge gedrückt, allen voran in Brasilien - dem weltweit größten Produzenten. Dort hat eine historische Dürre die Preise im vergangenen Jahr um 70 Prozent nach oben getrieben. Allein seit Jahresbeginn legte Arabica an den Weltmärkten noch einmal um über 20 Prozent zu: Röster wie Lavazza, Illy, Nestlé und JDE Peet's verhandeln derzeit mit Supermärkten weltweit, um die …