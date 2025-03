Wochenausblick - EU Verbraucherpreisindex im Fokus

Werbung







Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Am Montag beginnt die Woche mit der Veröffentlichung des Einkaufsmanagerindex (PMI) Chinas. Der PMI gilt als einer der wichtigsten Frühindikatoren für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes. Für deutsche Investoren könnten vor allem die deutschen Einzelhandelsumsätze von Interesse sein. Diese umfassen alle im örtlichen Einzelhandel getätigten Umsätze und sind damit ein wichtiger Indikator für das Konsumverhalten der Haushalte. Die Veröffentlichung der Inflationszahlen (HVPI) aus Deutschland und Italien ist das wichtigste Ereignis des Tages. Der veröffentlichte HVP-Index gilt als Hauptindikator der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Preisstabilität und hat damit großen Einfluss auf weiter Zinsentscheidungen der EZB. Friedrich Vorwerk liefert am Montag seinen Geschäftsbericht 2024.















Dienstag:



Der Dienstag bringt japanische Zahlen zur allgemeinen Geschäftslage im verarbeitenden Gewerbe (Tankan Large Manufacturing Index). Ein Wert über Null signalisiert eine Verbesserung, ein Wert unter Null eine Verschlechterung. Außerdem wird in China der Einkaufsmanagerindex veröffentlicht. Eines der wichtigsten Ereignisse der Woche findet mit der Bekanntgabe des harmonisierten Verbraucherpreisindex der Eurozone statt. Hier liegt der Fokus erneut auf den Folgen für die zukünftigen geldpolitischen Entscheidungen der EZB. Aus den USA kommen des Weiteren Daten zur Schaffung neuer Jobs. Ebenfalls wird der ISM-Einkaufsmanagerindex veröffentlicht. Er ist einer der wichtigsten und verlässlichsten Frühindikatoren für die wirtschaftliche Aktivität in den USA. Mit Philip Morris legt einer der größten Tabakkonzerne am Dienstag seine Zahlen offen.















Mittwoch:



Am Mittwoch wird von der makroökonomischen Seiter her eher ruhig. Es wird der ADP National Employment Report veröffentlicht. Der ADP-Report erfasst dabei die Schaffung neuer Jobs und die Gehaltentwicklung in den USA.











Donnerstag:



Am Donnerstag wird der ISM-Einkaufsmanagerindex speziell für den Dienstleistungssektor der USA bekannt gegeben. Mit Sicht auf Trumps Wirtschaftspolitik könnten die Zahlen zur Handelsbilanz der USA für Investoren von Interesse sein. Ebenfalls findet eine weitere Veröffentlichung von PMI Daten aus China statt. Das Unternehmen Constellation Brands publiziert seine Quartalszahlen. Constellation ist das größte Wein-Unternehmen der Welt und der größte Anbieter von Alkohol in den Vereinigten Staaten. Ebenfalls legt das US-Verpackungsunternehmen Conagra Brands seine Bücher offen.















Freitag:



Der Börsenwochenabschluss liefert wieder einige interessante Wirtschaftsdaten. Aus Deutschland kommen die Zahlen zum Auftragsbestand deutscher Industrieunternehmen. Dies könnte für den deutschen Leitindex DAX® besonders von Interesse sein. Außerdem werden die wichtigsten US-Daten zum Arbeitsmarkt veröffentlicht. Unter anderem werden die Zahlen zur Gehaltsentwicklung außerhalb des Agrarsektors der USA publiziert. Die USA liefern ebenfalls die Arbeitslosenzahlen und den durchschnittlichen Stundenlohn. Diese Werte können insbesondere mit Sicht auf das Federal Reserve (FED) Mandat zur Vollbeschäftigung von Interesse sein. Dieses Ziel befindet sich regelmäßig im Zielkonflikt mit dem Mandat der Preisstabilität und hat hohen Einfluss auf die Geldpolitik der Zentralbank.











