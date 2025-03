Die Pfeiffer Vacuum Technology Aktie zeigt sich zum Ende des ersten Quartals 2025 weiterhin in einer Seitwärtsbewegung. Mit dem aktuellen Kurs von 154,80 Euro verzeichnete das Papier am vergangenen Freitag nur ein minimales Plus von 0,39 Prozent. Die Volatilität bleibt mit annualisierten 9,42 Prozent auf einem niedrigen Niveau, was die ausgeprägte Seitwärtsbewegung der letzten Monate unterstreicht. In den vergangenen 30 Tagen verlor die Aktie des Vakuumtechnologiespezialisten leicht um 0,51 Prozent, während sie seit Jahresbeginn mit einem Plus von nur 0,26 Prozent praktisch unverändert notiert.

Bemerkenswert ist die enge Handelsspanne, in der sich die Pfeiffer-Aktie bewegt. Das 52-Wochen-Hoch von 161,60 Euro wurde bereits Ende Mai 2024 erreicht, was einem Aufwärtspotenzial von gut 4 Prozent entspricht. Am unteren Ende bietet das 52-Wochen-Tief von 149,60 Euro vom September 2024 eine Unterstützungslinie, von der der Kurs aktuell rund 3,5 Prozent entfernt notiert.

Analysten bleiben pessimistisch eingestellt

Die Fundamentaldaten des Asslarer Unternehmens werden von Marktbeobachtern kritisch beurteilt. Mit einem geschätzten KGV von 30,71 für das laufende Geschäftsjahr erscheint die Bewertung vergleichsweise hoch. Der einzige aktive Analyst, der die Aktie derzeit beobachtet, empfiehlt mit einem Kursziel von 150 Euro den Verkauf des Papiers - ein deutliches Warnsignal für potenzielle Investoren.

Die schwachen Wachstumsaussichten des Vakuumspezialisten bereiten Experten Sorgen. In den vergangenen zwölf Monaten wurden die Gewinnschätzungen regelmäßig nach unten korrigiert. Zudem hat das Unternehmen in der Vergangenheit keine attraktive Dividendenpolitik verfolgt, was die Aktie für renditeorientierte Anleger uninteressant macht. Mit einer Marktkapitalisierung von 1,52 Milliarden Euro bleibt Pfeiffer Vacuum zwar ein relevanter Akteur in der Branche, doch die fundamentalen Schwächen und die anhaltende Kurslethargie dämpfen die Stimmung der Marktteilnehmer spürbar.

