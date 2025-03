Der Technologieprodukt-Hersteller kämpft mit anhaltenden Kurseinbrüchen von fast 58% im Jahresvergleich, während institutionelle Anleger Anteile reduzieren und rechtliche Probleme entstehen.

Leggett & Platt zeigt weiterhin eine schwache Börsenperformance. Die Aktie schloss am vergangenen Freitag bei 7,48 Euro, was einem Tagesverlust von 1,58 Prozent entspricht. Im Jahresvergleich verzeichnet der Titel einen dramatischen Rückgang von knapp 58 Prozent und notiert damit nur minimal über seinem 52-Wochen-Tief von 7,37 Euro. Der Abwärtstrend spiegelt sich auch im Abstand zum 200-Tage-Durchschnitt wider, der mit fast 30 Prozent deutlich negativ ausfällt.

Der Hersteller technischer Produkte beendete mit dem Freitagsverlust eine zweitägige Positivserie. Die Handelssession verlief insgesamt herausfordernd, wobei auch der S&P 500 sowie der Dow Jones Industrial Average Rückgänge verzeichneten. Das Handelsvolumen lag mit 2,9 Millionen Aktien über dem 50-Tage-Durchschnitt von 2,5 Millionen.

Institutionelle Aktivitäten und Dividendenpolitik

Congress Wealth Management LLC DE reduzierte seine Beteiligung an Leggett & Platt im vierten Quartal erheblich um 67,5 Prozent. Der Vermögensverwalter veräußerte 101.141 Aktien und hält nach dieser Transaktion noch 48.776 Anteile mit einem Wert von rund 468.000 Dollar. Diese signifikante Veräußerung könnte Auswirkungen auf die Liquidität der Aktie und die Marktwahrnehmung haben.

Trotz der anhaltenden Kursschwäche setzt das Unternehmen seine Dividendenpolitik fort. Am 26. Februar 2025 erklärte der Verwaltungsrat eine Quartalsdividende von 0,05 Dollar je Aktie für das erste Quartal 2025. Die Auszahlung soll am 15. April 2025 an die am 14. März eingetragenen Aktionäre erfolgen.

Rechtliche Auseinandersetzungen

Im Dezember 2024 wurde eine Klage gegen Leggett & Platt und Sleep Number Corporation eingereicht. Hintergrund ist der Tod einer 80-jährigen Frau, die in einem fehlerhaften Sleep Number-Bett eingeklemmt wurde. Die Klägerseite behauptet, dass dem Bettdesign angemessene Warnhinweise und Sicherheitsfunktionen fehlten, was zu dem tragischen Vorfall führte. Leggett & Platt prüft derzeit die Anschuldigungen, die möglicherweise Auswirkungen auf die Reputation und finanzielle Leistung des Unternehmens in den kommenden Monaten haben könnten.

