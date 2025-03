Der Elektrofahrzeugpionier bewältigt aktuelle Marktunsicherheiten, während Zollerhöhungen, weltweite Protestaktionen und zurückhaltende Absatzerwartungen den Aktienkurs belasten.

Tesla steht derzeit vor einer turbulenten Phase, beeinflusst durch geopolitische Entwicklungen, politische Veränderungen und unternehmensinterne Dynamiken. Der Aktienkurs des Elektrofahrzeugherstellers schloss am Freitag bei 242,30 Euro, was einem Tagesverlust von 4,40% entspricht. Besonders auffällig ist der starke Rückgang von 34,47% seit Jahresbeginn, obwohl die Aktie im 12-Monats-Vergleich noch ein Plus von 48,92% verzeichnet.

Präsident Donald Trumps Ankündigung eines 25-prozentigen Zolls auf alle Automobilimporte in die USA, der ab 2. April in Kraft tritt, hat Erschütterungen in der gesamten Automobilbranche ausgelöst. Die Auswirkungen für Tesla sind vielschichtig. CEO Elon Musk räumte ein, dass die Zölle das Unternehmen aufgrund der Kosten für im Ausland gefertigte Teile erheblich belasten werden. Während andere Automobilhersteller nach dieser Ankündigung deutliche Kurseinbußen hinnehmen mussten, konnte Tesla am Tag der Bekanntgabe einen leichten Anstieg verzeichnen.

Am Wochenende fand eine koordinierte Aktion unter dem Namen "Tesla Takedown" statt, bei der weltweit vor Tesla-Ausstellungsräumen protestiert wurde, darunter in Australien, der Schweiz und den USA. Diese Demonstrationen wurden hauptsächlich durch die Opposition gegen Musks Beteiligung am Department of Government Efficiency der Trump-Administration motiviert, das erhebliche Kürzungen im Bundeshaushalt und Entlassungen durchgesetzt hat. Aktivisten äußerten Bedenken, dass diese Maßnahmen dem Markenimage von Tesla und der Verbraucherwahrnehmung schaden könnten.

Gedämpfte Lieferprognosen für das erste Quartal

Analysten prognostizieren einen verhaltenen Lieferbericht für das erste Quartal. RBC Capital Markets rechnet mit Auslieferungen von etwa 364.000 Fahrzeugen, was deutlich unter der Konsensschätzung von 398.000 liegt. Zu den Faktoren, die zu dieser Prognose beitragen, gehören rückläufige Verkaufszahlen in wichtigen Märkten wie Europa und China, potenzielle Markenschäden durch Musks politische Aktivitäten und der Übergang zum überarbeiteten Model Y. Auch die Deutsche Bank hat ihre Lieferprognosen nach unten korrigiert und erwartet einen Rückgang von 5% für das Gesamtjahr.

Trotz der breiten Marktvolatilität, die sich im aktuellen RSI-Wert von 46,4 und einer annualisierten 30-Tage-Volatilität von beeindruckenden 87,23% widerspiegelt, hat die Tesla-Aktie Widerstandsfähigkeit bewiesen. Der aktuelle Kurs liegt zwar 46,99% unter dem 52-Wochen-Hoch von 457,05 Euro, aber immerhin 81,83% über dem 52-Wochen-Tief von 133,26 Euro, das im April letzten Jahres erreicht wurde.

Hedgefonds-Aktivitäten deuten auf Skepsis hin

Hedgefonds haben kürzlich ihre Short-Positionen gegen Tesla erhöht, was auf eine pessimistischere Einschätzung der kurzfristigen Aussichten des Unternehmens hindeutet. Diese Strategie lässt vermuten, dass Investoren mit weiteren Herausforderungen für den Aktienkurs rechnen, beeinflusst sowohl durch externe politische Entscheidungen als auch durch unternehmensinterne Dynamiken.

Teslas aktuelle Marktposition wird durch ein Zusammentreffen von externem Druck und internen Übergängen geprägt. Die bevorstehenden Zölle, globalen Proteste und gedämpften Lieferprognosen stellen Herausforderungen dar, die das Unternehmen strategisch bewältigen muss. Der deutliche Abstand von 20,51% zum 50-Tage-Durchschnitt von 304,81 Euro unterstreicht die jüngste Schwächephase der Aktie, die nach einem starken Vorjahr nun in raueres Fahrwasser geraten zu sein scheint.

