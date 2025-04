Die TUI Aktie bleibt charttechnisch angeschlagen. Nachdem der Kurs in der Vorwoche zwischenzeitlich eine kleine Erholung bis 6,562 Euro schaffte, prallte die Aktie an der hier liegenden charttechnischen Hürde bei 6,52/6,60 Euro deutlich nach unten ab. Am Freitag notierte der XETRA-Schluss bei 6,058 Euro, aktuell zeigen Tradegate-Kurse am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...