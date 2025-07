NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Overweight" belassen. In Gesprächen habe sich weiter enorme Skepsis hinsichtlich des Turnarounds in den Bereichen Reiseveranstaltung und Flugbetrieb gezeigt, schrieb Karan Puri am Donnerstag. Tui müsse sich beweisen, verfüge aber über einige Stellschrauben für eine Neubewertung./rob/ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2025 / 19:18 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.07.2025 / 00:15 / BST



