Dieser erfolgreiche Value-Investor hat das Kapital seiner Anleger nach Abzug aller Kosten schon mehr als verzehnfacht.Warren Buffett und Peter Lynch sind nur zwei Investoren, die mit unterbewerteten Aktien (Value Investing) große Erfolge erzielten. Ersterer konzentrierte sich vor allem in seinen Anfangsjahren auf sehr niedrig bewertete Anteile, die er nach einem Kursanstieg wieder verkaufte. Ein junger Fondsmanager, der sich von Buffetts und Joel Greenblatts Erfolgen begeistern ließ und es ihnen seit etwa 2005 mit großem Erfolg gleichtut, ist Adam D. Wyden. Zum Investieren kam er allerdings durch seine Großmutter Nancy, die einen Investment-Club leitete. Nach einem Bachelor-Abschluss an der …