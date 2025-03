Der australische 3D-Druck-Spezialist Titomic musste am Freitag einen empfindlichen Rückschlag an der Börse hinnehmen. Der Kurs fiel um beachtliche 6,21 Prozent und notierte zum Handelsschluss bei 0,136 Euro. Diese negative Entwicklung steht im Kontrast zur insgesamt positiven Jahresbilanz, bei der die Aktie trotz der aktuellen Schwäche noch immer ein Plus von 177,55 Prozent gegenüber dem Vorjahr aufweist. Mit einer Marktkapitalisierung von 180,3 Millionen Euro bleibt das Unternehmen dennoch ein vergleichsweise kleiner Akteur im Bereich der additiven Metallfertigung.

Fundamentaldaten geben Anlass zur Sorge

Die Kennzahlen des Unternehmens werfen einen Schatten auf die langfristigen Perspektiven. Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 30,44 erscheint die Aktie deutlich überbewertet. Besonders besorgniserregend: Titomic verzeichnete zuletzt einen negativen Cashflow von 6,2 Millionen Euro, was sich in einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von -28,94 niederschlägt. Dennoch bleibt der einzige analystendeckende Experte optimistisch und empfiehlt die Aktie mit einem Kursziel von umgerechnet 0,30 australischen Dollar zum Kauf, was einem Aufwärtspotenzial von 20 Prozent entspricht.

