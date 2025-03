Der Wert der Fidus Investment Corporation hat in den vergangenen Wochen einen beträchtlichen Rückgang erfahren. Die Aktie des auf Unternehmensfinanzierungen spezialisierten Finanzdienstleisters notierte am 30. März bei 18,95 Euro und verzeichnete damit einen Monatsverlust von beachtlichen 15,40 Prozent. Besonders bemerkenswert ist dieser Wertverlust vor dem Hintergrund der erst kürzlich ausgezahlten vierteljährlichen Dividende von 0,54 US-Dollar, die am 20. März 2025 an die Aktionäre ausgeschüttet wurde. Damit liegt die Aktie aktuell fast 20 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch, konnte sich aber immerhin knapp 12 Prozent über dem Jahrestief halten.

Fundamentaldaten sprechen weiterhin für den Titel

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Fidus Investment ?

Trotz des jüngsten Kurseinbruchs sprechen die grundlegenden Kennzahlen weiterhin für das Unternehmen. Mit einem prognostizierten Kurs-Gewinn-Verhältnis von nur 9,83 für 2025 gehört Fidus zu den am niedrigsten bewerteten Werten im Markt. Die fünf Analysten, die den Titel beobachten, bewerten ihn im Durchschnitt mit "Outperform" und setzen ein mittleres Kursziel von 21,88 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von 6,4 Prozent entspricht. Beeindruckend ist auch die Gewinnstärke des auf Mezzanine-Kapital und Wachstumsfinanzierungen spezialisierten Unternehmens - die Gewinnmargen zählen zu den höchsten aller börsennotierten Unternehmen, was die Attraktivität für dividendenorientierte Anleger unterstreicht.

Anzeige

Fidus Investment-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Fidus Investment-Analyse vom 30. März liefert die Antwort:

Die neusten Fidus Investment-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Fidus Investment-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Fidus Investment: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...