Mehrere Private-Equity-Gesellschaften erwägen Übernahme des japanischen Cybersecurity-Spezialisten, dessen Geschäftszahlen mit steigenden Umsätzen überzeugen.

Trend Micro stand in den vergangenen Wochen aufgrund bedeutender Marktaktivitäten im Fokus der Anleger. Die Aktie des japanischen Cybersecurity-Unternehmens schloss am Freitag bei 10.240,00 JPY, was einem Rückgang von 1,54% entspricht. Trotz dieser leichten Korrektur verzeichnet das Papier eine beeindruckende Jahresperformance von 36,53% und liegt damit weiterhin deutlich über dem 200-Tage-Durchschnitt.

Vor etwa einem Monat tauchten Berichte auf, wonach mehrere namhafte Private-Equity-Gesellschaften, darunter Advent International, Bain Capital, EQT AB und KKR, potenzielle Übernahmeangebote für Trend Micro prüften. Diese Nachrichten lösten eine erhebliche Rallye aus, bei der die Aktien um 25,1% auf ihren höchsten Stand seit Februar 2001 anstiegen. Besonders ausgeprägt war der Kurssprung im Tokioter Markt, wo die Aktie um 16,1% auf 10.860 Yen kletterte - den höchsten Wert seit März 2000. Dies machte Trend Micro zeitweise zu einem der Spitzenperformer im Nikkei 225 Index.

Solide Geschäftsentwicklung unterstützt Kursanstieg

In seinem jüngsten Geschäftsbericht meldete das Unternehmen einen Anstieg des Nettoumsatzes um 6% gegenüber dem Vorjahr auf 68.124 Millionen Yen (etwa 456 Millionen US-Dollar). Das Betriebsergebnis verbesserte sich deutlich um 42% auf 14.801 Millionen Yen (99 Millionen US-Dollar), was einer operativen Marge von 24% entspricht.

Besonders hervorzuheben ist das Wachstum der jährlich wiederkehrenden Umsätze (ARR) im Unternehmensbereich, die um 6% auf 1,26 Milliarden US-Dollar stiegen. Dies wurde vor allem durch einen Zuwachs von 21% im Bereich der Next-Generation Security Operations Center (SOC) ARR getrieben. Zudem gewann Trend Micro seit Jahresbeginn über 780 Neukunden, wodurch sich die Gesamtzahl auf über 10.000 Kunden erhöhte. Die Plattform-Attach-Rate lag im Berichtsquartal bei 37%.

Die aktuelle Volatilität der Aktie bleibt mit annualisierten 45.172,89% über 30 Tage außergewöhnlich hoch. Angesichts des Kursanstiegs von mehr als 25.000% gegenüber dem 52-Wochen-Tief von 40,74 JPY vom 15. Juli 2024 und des moderaten RSI-Werts von 50,7 dürfte die Entwicklung von Trend Micro in den kommenden Monaten für Anleger und Branchenbeobachter von besonderem Interesse sein.

